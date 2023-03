"Cuando hablan del caso Marcelo Corazza, el graph es Jey Mammón": la queja del conductor tras ser denunciado por abuso sexual

"Estoy crucificado", señaló el entrevistado, al mismo tiempo que presentó sus quejas ante Rial por haber sido quien conectó, inicialmente, al humorista con el delito de abuso sexual: "Hay una denuncia sobre que a los 14 años yo lo violé (A Lucas Benvenuto), lo dijiste vos y todos lo van a repetir, porque así se maneja la televisión", reclamó.

Asimismo, el conductor cancelado por los distintos medios de comunicación recordó el tuit que él subió en el 2011, donde comentaba que había soñado "con su ex Lucas", y por el cual los diferentes programas que trataron este tema comenzaron a hacer cuentas con la edad del joven abusado, asegurando que tenía 14 años al momento de la relación sexo-afectiva con el humorista: "Yo vi que en un programa decían 'Ahhh, habla de Lucas...', decime... ¿se puede seriamente hacer ese análisis en un programa de televisión? ¿Se puede hacer mier... a una persona de esa manera en televisión?".

Inmediatamente, Rial no dudó en responder: "Hace una semana que lo están haciendo con vos", soltó. A lo que Mammón replicó: "Bueno, no quiero pertenecer a la televisión, para los que dicen 'está haciendo esto porque quiere volver', si la televisión es esto... no lo quiero", remarcó indignado.