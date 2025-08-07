Jorge García Cuerva: "Nadie mete la mano en el tacho de basura porque le gusta"

El arzobispo fue claro en su postura: “No podemos pensar que estas cosas se hacen por diversión. Al contrario. Son las consecuencias de decisiones equivocadas que se han tomado durante muchísimos años” .

jorge garcia cuerva

La polémica llegó luego de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunicara que a quienes revolvieran la basura de los contenedores y, como consecuencia de esto, ensuciaran la vía pública, se les exigiría que limpiaran el lugar, tal y como lo estipula el Código Contravencional porteño.

A su vez, solamente en caso de que los involucrados se negaran a limpiar las veredas o las calles sucias por la basura, se los iba a sancionar según la normativa vigente: trabajos de utilidad pública o una multa monetaria.

¿Qué establece esa normativa? El artículo 94 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es muy claro: “Quien mancha o ensucia por cualquier medio bienes de propiedad pública o privada, es sancionado/a con uno a quince días de trabajos de utilidad pública o 81 a 1217 unidades fijas de multa“.

Teniendo en cuenta que al valor actual la unidad fija es de $731,62, la multa equivaldría a montos de entre $59.260 y $890.544. Fue este último número el que se replicó en los medios de comunicación y causó pavor.