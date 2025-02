José C. Paz: tomaban un helado en la vereda y los atropelló un motociclista

Eran poco más de las 18 en una apacible tarde de domingo cuando al menos tres grupos de clientes -entre ellos, varios niños- disfrutaban su helado en las mesas de la vereda.

En ese momento pasó el hombre, que derribó primero a una nena que salía del local, después a una mujer que tenía un bebé en brazos y por último, a un nene que quedó tendido en el piso igual que las demás víctimas.

motochorros jose c paz

Con el correr de las horas surgió la versión de que el motociclista era un delincuente que huía de la Policía porque acababa de cometer un intento de asalto, pero este lunes la Municipalidad de José C. Paz emitió un comunicado vía X en el que se explicó que "no se produjo ningún ilícito", aunque sí hubo una maniobra temeraria del hombre para evadir un control policial en la ruta.

"Habiéndose recepcionado varios llamados telefónicos sobre los hechos acaecidos acerca del supuesto robo cometido en el local comercial de helados, la Secretaría de Seguridad comunica que habiendo consultado con la Jefatura Distrital de José C. Paz, la misma informa que no se produjo ningún ilícito, a su vez notifican que no se recibió ninguna denuncia sobre el hecho", se lee en el mensaje.

COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/ccXPMkrPzv — Municipalidad de José C. Paz (@MuniJoseCPaz) February 17, 2025

Las autoridades también aclararon que los responsables de la heladería "informan que no fueron víctimas de ningún ilícito", sino que "solamente se indica que una persona se desplazó en moto vehículo evitando el control policial de la zona".

Aunque la policía inició una investigación "por averiguación de ilícito", hasta este lunes por la tarde no se había identificado al motociclista ni había podido dar con él para detenerlo por atropellar a varias personas.