Es jubilado, escribió su CV a mano para buscar trabajo y sale a repartirlo en Carlos Paz

“Fui a muchos hoteles para ver si consigo para mantenimiento o sereno, también puedo hacer repartos de productos, ayudante de cocina, venta al público u otro tipo de trabajo; pero nadie me llamó. No recibí ninguna respuesta y eso me desespera. Todos piden de 25 a 35 años”, apuntó.

Berraquero explicó que cobra la jubilación mínima; pero lamentablemente no le alcanza para vivir. "Teniendo en cuenta que debo pagar un alquiler. Por eso necesito trabajar. Además, más allá del dinero, el trabajo hace a la dignidad y nos mantiene ocupados. Estar sin trabajo, salir todos los días y no encontrar nada me hace sentir mal y deprimido”, sostuvo.

Rubén solo pide una oportunidad. Aquellos que puedan colaborar, deben comunicarse al 3541-331027.