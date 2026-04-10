ANSES: el beneficio para jubilados que les permite pagar con descuentos en farmacias
Conocé los descuentos exclusivos por banco y el reintegro automático del 10% para estirar la jubilación mínima. Guía de comercios y topes vigentes.
En un escenario donde cada gasto cuenta, ANSES, junto al Ministerio de Capital Humano, sostiene un esquema de descuentos clave pensado para reforzar el bolsillo de las familias. El beneficio se activa sin trámites ni registros previos: al pagar con la tarjeta de débito asociada a la prestación de ANSES.
El sistema identifica automáticamente al titular y aplica rebajas del 10% al 20% en consumos esenciales como supermercados, farmacias, artículos de limpieza y perfumería, ayudando a estirar el presupuesto mes a mes.
En qué consisten los descuentos de abril
El programa está diseñado para compras realizadas los días lunes (aunque muchos comercios extienden el beneficio a otros días de la semana) y ofrece:
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10% de reintegro en alimentos y productos de primera necesidad en grandes cadenas de supermercados.
Hasta 20% de descuento en rubros específicos como perfumería, farmacia y artículos para el hogar.
Sin tope de reintegro en muchos de los comercios adheridos, lo que permite un ahorro significativo en compras mensuales grandes.
Quiénes pueden usar este beneficio en 2026
El programa alcanza a casi todos los beneficiarios que cobran a través del organismo, incluyendo:
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Jubilados y pensionados (haber mínimo y superiores).
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo.
Beneficiarios de Prestación por Desempleo y Progresar.
Cómo funciona este beneficio
Para que el descuento se haga efectivo, no hace falta presentar ningún cupón ni avisar al cajero previamente. Solo se deben seguir estos pasos:
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Uso de la tarjeta de débito: la compra debe pagarse sí o sí con la tarjeta asociada a la cuenta bancaria de ANSES.
Comercios adheridos: el local debe formar parte de la red de Beneficios ANSES (se puede consultar el listado por zona en la web oficial del organismo).
Acreditación: el reintegro del 10% se acredita automáticamente en la cuenta bancaria dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la compra.
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