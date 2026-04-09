Asesinato del jubilado en La Plata: el testimonio clave que llevó a la detención del jardinero

En esa misma línea, y según información difundida, el sospechoso también habría insistido en la necesidad de deshacerse de elementos comprometedores. “Volá la bici, sacá el equipo de ahí, para que no sepan que paramos acá. Volá todo que va a venir la Policía. Volá la bici, vendela, no sé, que la Policía está en la estación y va a venir para acá”, habría dicho según Infobae. Además, le habría ofrecido las pastillas al vecino.

jubilado asesinado la plata La casa donde asesinaron al jubilado

En este contexto, también se investiga la relación entre el detenido y la víctima, ya que existía un vínculo indirecto: la suegra del sospechoso era trabajaban como empleada doméstica de Copoletti y había sido contratada por su propia familia.

¿Homicidio en ocasión de robo?

El fiscal de la causa sostiene la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo. Pese a esto, el celular de la víctima fue encontrado en el domicilio, al igual que su auto, que permanecía en el garage. Tampoco se detectaron signos de ingreso forzado ni daños en puertas o ventanas.

“Probablemente, entró a robar, Copoletti lo sorprendió y no le quedó otra que matarlo. Por eso las entradas no estaban forzadas”, señaló una fuente cercana al expediente.

Tras la detención del sospechoso, resta reconstruir qué sucedió en la vivienda del jubilado.