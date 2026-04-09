Asesinato del jubilado en La Plata: el testimonio clave que llevó a la detención del jardinero
La víctima, de 79 años, fue encontrada sin vida con golpes en la cabeza. Un relato clave llevó a la detención de un sospechoso.
Néstor Daniel Copoletti, de 79 años, fue asesinado a golpes en su casa de Villa Elisa, partido de La Plata. En las últimas horas se llevaron a cabo una serie de allanamientos que permitieron la detención del jardinero de la víctima, señalado como el principal sospechoso. Un testimonio clave lo incriminó.
Copoletti fue encontrado sin vida, tendido en el piso de su taller doméstico en medio de un charco de sangre. La víctima tenía graves lesiones en el cráneo y una bolsa de nylon que cubría parte de su cabeza, por lo que el fiscal del caso, Juan Cruz Condomí Alcorta, planteó como principal hipótesis la de un homicidio.
Con el avance de la investigación, un testimonio incriminó a Lionel Gonzalo Maciel, quien realizaba tareas de jardinería en la casa de la víctima. El sospechoso fue detenido en las últimas horas.
El testimonio que involucra al jardinero
Según consta en la causa, el testigo aseguró que le prestó su bicicleta a “Leonel”, señalado como el presunto autor del crimen. De acuerdo con su relato, el acusado regresó tiempo después con una mochila que contenía herramientas, algunas pastillas de clonazepam y estaba “agitado”. El horario y el lugar de esta situación coinciden con el momento en que habrían matado al jubilado, según Clarín.
Siempre de acuerdo con el mismo testimonio, el sospechoso le habría exigido al dueño del rodado: “Tenemos que quemar la bici. Hay que quemarla y tirarla”.
En esa misma línea, y según información difundida, el sospechoso también habría insistido en la necesidad de deshacerse de elementos comprometedores. “Volá la bici, sacá el equipo de ahí, para que no sepan que paramos acá. Volá todo que va a venir la Policía. Volá la bici, vendela, no sé, que la Policía está en la estación y va a venir para acá”, habría dicho según Infobae. Además, le habría ofrecido las pastillas al vecino.
En este contexto, también se investiga la relación entre el detenido y la víctima, ya que existía un vínculo indirecto: la suegra del sospechoso era trabajaban como empleada doméstica de Copoletti y había sido contratada por su propia familia.
¿Homicidio en ocasión de robo?
El fiscal de la causa sostiene la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo. Pese a esto, el celular de la víctima fue encontrado en el domicilio, al igual que su auto, que permanecía en el garage. Tampoco se detectaron signos de ingreso forzado ni daños en puertas o ventanas.
“Probablemente, entró a robar, Copoletti lo sorprendió y no le quedó otra que matarlo. Por eso las entradas no estaban forzadas”, señaló una fuente cercana al expediente.
Tras la detención del sospechoso, resta reconstruir qué sucedió en la vivienda del jubilado.
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