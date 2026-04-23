Juicio por la muerte de Diego Maradona: Leopoldo Luque volvió a apuntar contra el entorno familiar
El médico volvió a declarar y aseguró que el exfutbolista desconfiaba de sus allegados. Siete imputados enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual.
Este jueves por la mañana se reanudó el juicio por la muerte de Diego Maradona con la cuarta audiencia que tiene lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. En el banquillo están siete de los ocho acusados, todos imputados por “homicidio simple con dolo eventual”, un delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.
Entre los señalados figuran Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Ángel Díaz, Nancy Edith Forlini, Mariano Ariel Perroni, Ricardo Omar Almirón y Pedro Pablo Di Spagna. El debate es llevado adelante por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, con audiencias previstas los martes y miércoles entre las 10 y las 17.
La declaración de Luque y sus frases más polémicas
Ya entrada la tarde, pasadas las 16.30, Leopoldo Luque volvió a declarar ante el tribunal y dejó definiciones que reavivaron la tensión en la sala. En su exposición, aseguró que el exjugador “nunca aceptó una internación en una clínica psiquiátrica” y que tampoco quería someterse a un esquema de internación domiciliaria, aunque se intentó persuadirlo para avanzar en esa línea.
En un tono que combinó lo técnico con lo emocional, también se refirió a la relación con las hijas del Diez. “El dolor de Gianinna me llega muchísimo, a pesar del odio que tiene hacia mí, me duele”, sostuvo.
Sin embargo, su testimonio tomó un giro más áspero cuando apuntó directamente contra el círculo íntimo del exfutbolista. Según relató, el propio Maradona les habría manifestado temores respecto a sus familiares: “Me dijo que tenía miedo de que Gianinna, Dalma o Claudia le hayan dado algo para que esté así”. Y remató con una frase que generó fuerte impacto en la audiencia: “Me aseguró que estas mujeres eran capaces de cualquier cosa”.
Pedido de disculpas y clima familiar tenso
A pesar de sus dichos, Luque intentó bajar el tono en otro tramo de su declaración y pidió disculpas por expresiones anteriores dirigidas a las hijas del exjugador. “Pido disculpas por los comentarios peyorativos, pero descarto que haya habido una manipulación en beneficio de una persona que no sea Diego Maradona”, afirmó.
El médico también describió un escenario de constantes tensiones dentro del entorno familiar. “Había mucho conflicto familiar”, señaló, y detalló que Dalma Maradona y Gianinna Maradona no querían que Verónica Ojeda ingresara a la clínica. En esa misma línea, agregó: “Maradona no era fácil de lidiar y sus familiares tampoco”.
Como cierre de su exposición, reveló que fue Dalma Maradona quien pidió limitar la cantidad de profesionales que intervenían en la atención médica del exfutbolista.
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