Muerte de Diego Maradona: el duro audio de Leopoldo Luque que hizo llorar a Gianinna

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Gianinna Maradona apuntó contra el equipo médico en el juicio por la muerte de su padre

Gianinna Maradona declaró en el juicio por la muerte de Diego Maradona y señaló al equipo médico que lo asistía, al sostener que su padre presentaba un deterioro de salud evidente desde tiempo antes de su fallecimiento. En su testimonio, aseguró que los profesionales imputados eran responsables de su tratamiento y cuestionó las condiciones en las que se llevó adelante la internación domiciliaria.

En la audiencia, que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, la hija del astro futbolístico describió un cuadro progresivo de deterioro físico y mental que, según su relato, no fue debidamente abordado por el equipo médico, entre los que están el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, entre otros profesionales.

Durante su declaración, sostuvo que su padre "estaba perdido en tiempo y espacio" y recordó episodios que evidenciaban su estado, como el día de su cumpleaños número 60, cuando no logró reconocerse en una imagen. También remarcó que intentó obtener información sobre la medicación que estaba recibiendo, ya que lo notaba "lento e irreconocible".

En relación con los profesionales imputados, explicó que mantuvo contacto con Luque, a quien consideraba el médico de cabecera, y que conoció a Cosachov días después del cumpleaños de Maradona, en medio de la preocupación familiar por su estado. Según detalló, las decisiones médicas no siempre fueron claras y, en algunos casos, la información que recibían los familiares era contradictoria.

Gianinna también se refirió a la intervención quirúrgica por un hematoma subdural y al posterior traslado a la Clínica Olivos. Tras la operación, se evaluaron distintas opciones de tratamiento, entre ellas la posibilidad de continuar la recuperación en una clínica o mediante una internación domiciliaria; según señaló, esta última alternativa fue impulsada por el equipo médico.

En ese sentido, cuestionó con dureza las condiciones en las que se implementó la internación en el domicilio y aseguró que les habían prometido equipamiento médico y controles permanentes que, en la práctica, no se cumplieron. Según declaró, en la vivienda no había elementos esenciales como monitor cardíaco, desfibrilador ni una ambulancia disponible de forma permanente.

Además, afirmó que tanto Luque como Cosachov y Díaz eran los responsables directos de la salud de su padre y sostuvo que la familia confió en sus indicaciones: "Nos manipularon", expresó, al tiempo que rechazó cualquier intento de trasladar responsabilidades hacia los familiares.