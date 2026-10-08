Juicio por la muerte de Maradona: comienzan los alegatos finales

El neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov

El juicio definirá el futuro del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini y el médico clínico interconsultor Pedro Di Spagna.

Cuándo termina el juicio por la muerte de Maradona

Fernando Burlando junto a Dalma y Gianinna Maradona en el juicio

El martes 13 deberán presentar sus alegatos los abogados querellantes Mario Baudry, en representación de Dieguito Fernando, y Félix Linfante, que representa a Jana Maradona.

El miércoles 14 será el turno de Fernando Burlando, en representación de Gianinna y Dalma Maradona, y Pablo Jurado, por las hermanas de Diego.

Los días 20, 21 y 22 de octubre comenzarán a alegar las defensas: Francisco Oneto, Julio Rivas y Roberto Rallín por Luque, y Vadim Mischanchuk y Marcelo Rodríguez Jordán por Cosachov.

También alegarán los letrados Diego Olmedo por Díaz, Franco Chiarelli por Almirón, Nicolás D’Albora y Agustín Varela por Forlini, Martin Montalto por Perroni, y María Julia Marcelli por Di Spagna.