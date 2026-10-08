Juicio por la muerte de Maradona: comienzan los alegatos finales
Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren ratificarán su teoría de que el exfutbolista murió a causa de la falta de atención médica.
Los fiscales de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, darán a conocer este jueves sus alegatos en el juicio por la muerte de Diego Maradona, que tiene a siete imputados acusados de homicidio simple con dolo eventual. Durante su exposición, ratificarán su teoría de que el exfutbolista murió a causa de la falta de atención médica.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal serán los primeros en tomar la palabra y exponer sus alegatos ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. Para hacerlo, tendrán un máximo de cuatro horas.
Se espera que, además de la lectura de los alegatos, haya novedades sobre el pedido de penas o absoluciones contra los imputados. En este sentido, los fiscales deberán comunicar si mantienen la imputación inicial por homicidio simple con dolo eventual, cuya condena en expectativa para este delito es entre 8 a 25 años de prisión.
Aunque los fiscales puedan solicitar penas mas bajas para algunos de los acusados en base a la diferencia de roles y responsabilidades, mantienen su postura respecto a que está demostrado que la muerte de Maradona podría haberse evitado.
Luego de los alegatos de Ferrari e Iribarren, comenzará su exposición el abogado Eduardo Ramírez, quien representó a Diego Maradona Junior durante el juicio oral. Para exponer su conclusión, tendrá un máximo de dos horas.
El juicio definirá el futuro del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini y el médico clínico interconsultor Pedro Di Spagna.
Cuándo termina el juicio por la muerte de Maradona
El martes 13 deberán presentar sus alegatos los abogados querellantes Mario Baudry, en representación de Dieguito Fernando, y Félix Linfante, que representa a Jana Maradona.
El miércoles 14 será el turno de Fernando Burlando, en representación de Gianinna y Dalma Maradona, y Pablo Jurado, por las hermanas de Diego.
Los días 20, 21 y 22 de octubre comenzarán a alegar las defensas: Francisco Oneto, Julio Rivas y Roberto Rallín por Luque, y Vadim Mischanchuk y Marcelo Rodríguez Jordán por Cosachov.
También alegarán los letrados Diego Olmedo por Díaz, Franco Chiarelli por Almirón, Nicolás D’Albora y Agustín Varela por Forlini, Martin Montalto por Perroni, y María Julia Marcelli por Di Spagna.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario