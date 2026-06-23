Juicio por la muerte de Maradona: Leopoldo Luque habló de un "error" de Agustina Cosachov

“Antes de la cirugía yo era el que lo acompañaba a Maradona, nunca asumí el rol de clínico, pero sí me preocupaba y me ocupaba de que reciba atención. Pero después de la cirugía, pasó de una internación a cargo del personal de la clínica a los que estaban a cargo de la domiciliaria. La atención clínica estaba a cargo puntualmente de la doctora Forlini y Di Spagna”, lanzó.

El "error" que habría cometido Cosachov

cosachov luque La psiquiatra Agustina Cosachov y el neurocirujano Leopoldo Luque

También aclaró que fue él quien buscó a Agustina Cosachov para que tratara a Maradona y se refirió a un “error” de la psiquiatra: el haber enviado un mensaje a un grupo de WhatsApp, que hoy es prueba en el nuevo juicio, donde indicaba que Luque era el médico de cabecera de Diego durante la internación domiciliaria.

“La internación era para un tratamiento psiquiátrico, yo no tenía incumbencia. Por eso le dije a Cosachov que ella y Díaz se tenían que encargar, y que el aparato de la prepaga iba a encargarse de la parte clínica”, comentó.

Y continuó: “En ese chat, Dalma Maradona la corrige a Cosachov y ella misma le dice ‘Luque es neurocirujano, necesitamos un clínico’. Ese error de Cosachov por deferencia se lo corrige la misma familia. La única aceptación que hice en el momento fue que mi función es neurocirujano. Yo asumí mi rol, eso fue claro, contundente y explícito. No encuentro forma más clara de decirlo que eso”.