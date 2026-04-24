Juicio por Maradona: para Burlando, Luque "se está exponiendo mucho a la mentira"
El abogado de las hijas de Diego Maradona planteó las incongruencias del cirujano que decidió ampliar su declaración en cada jornada del segundo juicio.
Tras haber hecho el juego mediático como médico de cabecera de Diego Maradona, Leopoldo Luque estrenó en abril una nueva estrategia, pero para defenderse en el segundo juicio por la muerte del Diez, donde aparece como principal imputado. Desde la querella, Fernando Burlando consideró la apuesta como arriesgada.
"Puede elegir lo que quiera Luque, obviamente dentro del marco legal, prestar declaración del imputado y ampliarla lo puede hacer en cualquier momento. Yo no sé si personalmente como estrategia es la mejor o la peor. En realidad, se está exponiendo mucho a la mentira", sentenció el abogado que representa a las hijas de Diego Maradona.
"Nosotros describimos a Luque en nuestros lineamientos diciendo 'esta persona no le tocó un pelo a Diego Armando Maradona y salió a los medios de comunicación a decir que le había salvado la vida y que lo había operado'. O sea, de ese tenor pueden ser las declaraciones de Luque", convino.
"Tenemos audios que son más que elocuentes y que hablan de la crueldad con la que asesinaron a Diego Armando Maradona. Lo que pueda decir hoy realmente no tiene mucha importancia. Como tampoco tuvo importancia lo que dijo ayer. No hay que desdibujar el verdadero hilo de la cuestión principal", sentenció Burlando.
Sin tener en cuenta los vaivenes emocionales dentro del clan de Diego Maradona, la responsabilidad del equipo médico que debía velar por la recuperación del Diez tiene que responder ante la justicia por su muerte, ocurrida en noviembre de 2020 cuando estaba en internación domiciliaria en una casa de Tigre.
"Que se lleven mal en la familia de Diego o que haya celos o egoísmos es parte de la lógica de muchísimas familias. ¿Qué suma y qué resta? En definitiva, el destrato que hizo con Diego Armando Maradona: el mismo día en que él sale a decir que había operado a Diego Armando Maradona estaba hablando del tratamiento que iba a seguir Diego. Ahora dice que no era más el cirujano", expuso.
Para Fernando Burlando, Leopoldo Luque "se moría por estar cerca" de Diego Maradona y "evidentemente le vendió a la familia un papel que no podía ocupar", por lo que al final "lo destrató, lo descuidó y lo lanzó directamente a la muerte".
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