Jujuy: cayó una banda narco que usaba "magia negra" para proteger la droga

"El Padrino", el líder de la banda narco

El vehículo utilizado por los detenidos en Jujuy

La investigación permitió reconstruir el funcionamiento de la banda y señalar como presunto líder a un ciudadano de nacionalidad boliviana conocido como "El Padrino", quien estaría radicado en la ciudad de Cochabamba.

Según la hipótesis de los investigadores, la cocaína ingresaba a la Argentina desde Bolivia a través de pasos fronterizos no habilitados en la zona de Casira. Una vez en territorio argentino, los integrantes de la organización acondicionaban camionetas, autos y camiones para ocultar la droga y enviarla principalmente hacia distintas provincias del sur del país.

Los investigadores también sospechan que, en algunos de esos vehículos, se colocaban los objetos utilizados en los supuestos rituales.

Cinco detenidos y tres prófugos

Como resultado de los allanamientos, cinco personas fueron detenidas, entre ellas un hombre conocido como "El Diablo", señalado como uno de los integrantes de la organización.

Además, se secuestraron 45 vehículos, dinero en efectivo en pesos y dólares, 24 teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes y varias armas de fuego.

Sin embargo, la investigación, continúa abierta: tres sospechosos de nacionalidad argentina permanecen prófugos y son intensamente buscados por la Justicia.

La causa está en manos de la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA (PROCUNAR NOA) y del Juzgado Federal de Garantías Nº 1 de Jujuy, que busca determinar el grado de participación de cada uno de los acusados y reconstruir por completo la ruta utilizada para el traslado de la cocaína desde Bolivia hacia distintos puntos de Argentina.