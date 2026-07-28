Jujuy: cayó una banda narco que usaba "magia negra" para proteger la droga
En el operativo se hallaron ofrendas con restos animales y otros elementos de “brujería”. Hay cinco detenidos y tres prófugos.
Una investigación que se extendió durante varios meses permitió desarticular una banda dedicada al narcotráfico. Durante los procedimientos en Jujuy, se secuestraron varios kilos de cocaína y se hallaron una serie de objetos utilizados en presuntos rituales de “magia negra” con el objetivo de "proteger" la droga.
El operativo fue llevado adelante por la Unidad de Investigaciones Judiciales Salta de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la provincia de Jujuy, donde los efectivos interceptaron un vehículo sospechoso. Tras una inspección, encontraron 58 paquetes de cocaína que tenían impresos el dibujo de un delfín. La droga tenía un peso total de 61,514 kilos.
Cayó “la banda de la magia negra” en Jujuy
Además de la cocaína, dentro del compartimiento donde estaba oculta la droga los gendarmes encontraron misteriosos objetos envueltos en una tela blanca los cuales se asociaron a un supuesto ritual de brujería. Entre los elementos hallados había patas de animales, huesos atados, collares, frutos, yerba mojada, un destornillador y una de un hombre fallecido.
De acuerdo con la investigación, estos elementos eran utilizados antes de cada envío con la creencia de que los cargamentos quedarían protegidos y evitarían ser detectados en los controles.
Aunque inicialmente la ofrenda fue secuestrada junto con la droga, posteriormente la Fiscalía determinó que esos objetos no tenían relación directa con la causa judicial, por lo que fueron apartados del expediente.
"El Padrino", el líder de la banda narco
La investigación permitió reconstruir el funcionamiento de la banda y señalar como presunto líder a un ciudadano de nacionalidad boliviana conocido como "El Padrino", quien estaría radicado en la ciudad de Cochabamba.
Según la hipótesis de los investigadores, la cocaína ingresaba a la Argentina desde Bolivia a través de pasos fronterizos no habilitados en la zona de Casira. Una vez en territorio argentino, los integrantes de la organización acondicionaban camionetas, autos y camiones para ocultar la droga y enviarla principalmente hacia distintas provincias del sur del país.
Los investigadores también sospechan que, en algunos de esos vehículos, se colocaban los objetos utilizados en los supuestos rituales.
Cinco detenidos y tres prófugos
Como resultado de los allanamientos, cinco personas fueron detenidas, entre ellas un hombre conocido como "El Diablo", señalado como uno de los integrantes de la organización.
Además, se secuestraron 45 vehículos, dinero en efectivo en pesos y dólares, 24 teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes y varias armas de fuego.
Sin embargo, la investigación, continúa abierta: tres sospechosos de nacionalidad argentina permanecen prófugos y son intensamente buscados por la Justicia.
La causa está en manos de la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA (PROCUNAR NOA) y del Juzgado Federal de Garantías Nº 1 de Jujuy, que busca determinar el grado de participación de cada uno de los acusados y reconstruir por completo la ruta utilizada para el traslado de la cocaína desde Bolivia hacia distintos puntos de Argentina.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario