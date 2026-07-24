Robo exprés a un camionero en Jujuy: le tendieron una emboscada y se llevaron $3.5 millones
El chofer se bajó en una estación de servicio tras advertir un problema en el acoplado. Cuando regresó, se habían llevado el dinero y documentación clave.
Un camionero fue víctima de un robo millonario en una estación de servicio de la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy, donde delincuentes le sustrajeron una riñonera con 3,5 millones de pesos en efectivo, documentación personal y del vehículo. Investigan si la maniobra fue parte de una emboscada.
El hecho ocurrió en una estación de servicio ubicada en el barrio Antártida Argentina, en la zona sur de la ciudad, donde el camionero se detuvo para cargar combustible y continuar con su viaje.
De acuerdo con la información policial, el transportista, oriundo de la localidad santiagueña de Monte Quemado, estaba esperando a que terminara la carga cuando advirtió que la lona del acoplado estaba desatada. Fue entonces cuando descendió del vehículo para verificar la situación.
Según denunció, mientras revisaba el camión, escuchó que una de las puertas de la cabina se cerró de golpe y en ese momento pensó que había sido a causa de una ráfaga de viento.
Sin embargo, cuando volvió a subir al camión, descubrió que le habían robado una riñonera negra donde llevaba una importante cantidad de dinero en efectivo.
De acuerdo con la información obtenida por Jujuy al Momento, en el interior de la riñonera llevaba aproximadamente 3,5 millones de pesos en efectivo, su DNI, la licencia de conducir, la cédula verde y la documentación del camión.
Tras advertir el robo, el conductor consultó a otras personas que se encontraban en la estación de servicio si habían observado movimientos sospechosos cerca del camión, pero ninguno de los presentes pudo aportarle datos certeros sobe la identidad de los responsables del robo.
La víctima radicó la denuncia en la Comisaría Seccional N°47 de Palpalá, que inició actuaciones bajo la carátula de robo. La Policía busca ahora identificar a los responsables y recuperar tanto el dinero como la documentación sustraída.
Los investigadores no descartan que los delincuentes hayan desatado la lona del camión intencionalmente para obligar al conductor a descender del vehículo y aprovechar la situación para concretar el robo.
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