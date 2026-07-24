Robo exprés a un camionero en Jujuy: le tendieron una emboscada y se llevaron $3.5 millones

De acuerdo con la información obtenida por Jujuy al Momento, en el interior de la riñonera llevaba aproximadamente 3,5 millones de pesos en efectivo, su DNI, la licencia de conducir, la cédula verde y la documentación del camión.

Tras advertir el robo, el conductor consultó a otras personas que se encontraban en la estación de servicio si habían observado movimientos sospechosos cerca del camión, pero ninguno de los presentes pudo aportarle datos certeros sobe la identidad de los responsables del robo.

La víctima radicó la denuncia en la Comisaría Seccional N°47 de Palpalá, que inició actuaciones bajo la carátula de robo. La Policía busca ahora identificar a los responsables y recuperar tanto el dinero como la documentación sustraída.

Los investigadores no descartan que los delincuentes hayan desatado la lona del camión intencionalmente para obligar al conductor a descender del vehículo y aprovechar la situación para concretar el robo.