Una nena de 11 años fue internada por intoxicación alcohólica: investigan si una mujer la obligó a consumir

La nena tuvo que ser internada en un hospital de Jujuy tras el consumo de alcohol

Ante la gravedad del cuadro, la madre trasladó a su hija de inmediato al Hospital Materno Infantil "Héctor Quintana", donde la menor fue asistida por un grave cuadro de intoxicación alcohólica y quedó internada en observación para recibir atención médica especializada.

Comisaria Seccional 1° del barrio Centro de Jujuy

Poco después, la madre formalizó la denuncia policial. El caso quedó bajo investigación de personal de la Seccional N° 1 y del Ministerio Público de la Acusación.

Tras solicitar la historia clínica y el informe médico de la menor, la fiscalía ordenó la detención inmediata de la sospechosa para avanzar con la investigación.

Según informó El Tribuno, hasta el miércoles la mujer permanecía prófuga y era intensamente buscada por la policía.