Una nena de 11 años fue internada por intoxicación alcohólica: investigan si una mujer la obligó a consumir
Ocurrió en la capital de Jujuy. La sospechosa es amiga de la madre de la víctima y, según la denuncia, amenazó a la menor para que bebiera alcohol.
Una nena de 11 años tuvo que ser internada de urgencia en un hospital de San Salvador de Jujuy tras sufrir una grave intoxicación alcohólica. Según la denuncia, una amiga de la madre la habría obligado a consumir bebidas bajo amenazas y la habría abusado durante el episodio.
El hecho se registró hace algunos días en el Hospital San Roque de la capital jujeña, pero salió a la luz el martes, luego de la denuncia formal realizada por la madre de la víctima.
Según explicó la mujer, se encontraba junto a su hija de 11 años y otro grupo de personas en el centro de la capital, cuando una amiga suya se acercó a saludarlas. En ese marco, la sospechosa, de 34 años, se ofreció a llevar a la niña al baño del Hospital San Roque.
Después de unos minutos, ambas regresaron al lugar, pero la madre de la nena advirtió que la menor presentaba dificultades para caminar y manifestaba un comportamiento inusual. En ese momento, la amiga de la mujer se alejó rápidamente del lugar.
Más tarde, la nena le contó a su madre que la sospechosa la había obligado a consumir bebidas alcohólicas tras amenazarla con agresiones físicas. Además, la denuncia sostiene que la menor manifestó haber sido víctima de tocamientos indebidos durante ese episodio.
La nena tuvo que ser internada en un hospital de Jujuy tras el consumo de alcohol
Ante la gravedad del cuadro, la madre trasladó a su hija de inmediato al Hospital Materno Infantil "Héctor Quintana", donde la menor fue asistida por un grave cuadro de intoxicación alcohólica y quedó internada en observación para recibir atención médica especializada.
Poco después, la madre formalizó la denuncia policial. El caso quedó bajo investigación de personal de la Seccional N° 1 y del Ministerio Público de la Acusación.
Tras solicitar la historia clínica y el informe médico de la menor, la fiscalía ordenó la detención inmediata de la sospechosa para avanzar con la investigación.
Según informó El Tribuno, hasta el miércoles la mujer permanecía prófuga y era intensamente buscada por la policía.
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