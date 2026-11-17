Lobo también indicó que “al constituirse en el lugar el personal de Criminalística, Bomberos de la Policía y personal del MPA, constataron que el cuerpo de la señora ya no presentaba signos vitales”.

Después de los procedimientos, personal de Bomberos trasladó el cuerpo de la mujer a la morgue del Hospital Jorge Uro, en La Quiaca. Una vez allí, los familiares realizaron el reconocimiento al día siguiente y estaba previsto que ayer se practicara la autopsia.

La causa quedó a cargo de la Seccional 17ª, por disposición del ayudante fiscal zonal del MPA.

Un rayo mató a cuatro yeguas en el Jockey Club de San Isidro

Tragedia en el Jockey Club de San Isidro: un rayo mató a cuatro yeguas y un cuidador terminó en el hospital

A mediados de octubre, un rayo provocó la muerte de cuatro yeguas en el Jockey Club de San Isidro .La descarga eléctrica también había afectado a un cuidador, que salió despedido unos tres metros por la fuerza del impacto y tuvo que ser trasladado a un hospital cercano por precaución.

En aquella oportunidad, la tragedia se produjo en medio de la repentina tormenta que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Alrededor de veinte animales participaban de una práctica bajo la supervisión de un cuidador, cuando el fenómeno meteorológico sorprendió a quienes se encontraban en el predio.

Video grabado en el lugar de la tragedia

Según la información conocida sobre el episodio, un único rayo cayó sobre el lugar y causó la muerte inmediata de los cuatro animales. Otras dos yeguas también se desplomaron sobre el césped como consecuencia del impacto, aunque posteriormente lograron recuperarse.

Uno de los detalles que llamó la atención tras el incidente fue el estado de las vendas rojas que cubrían las patas de los animales, las cuales se rompieron a la altura de los tobillos, como consecuencia de la descarga eléctrica.

Por la descarga eléctrica estallaron las vendas que tenían en las manos y los pies

Imágenes registradas en los momentos posteriores dieron cuenta de la tragedia. "Explotaron las vendas de las manos", comentó una de las personas presentes que llegó a grabar un video en el lugar del hecho.

Otro testigo que se encontraba en la zona junto a su caballo contó que percibió un fuerte olor a quemado, aunque inicialmente desconocía su origen. Al acercarse al lugar, se encontró con la dramática escena y aseguró que no podía creer lo que estaba viendo.

La fuerza del rayo también alcanzó a uno de los cuidadores que estaba en el lugar. El hombre fue lanzado aproximadamente tres metros desde el punto donde se encontraba y cayó de espaldas. Si bien se informó que no presentaba heridas, fue trasladado a un hospital cercano para que recibiera atención médica por precaución.