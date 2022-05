El dramático testimonio de la madre del nene atacado por el pitbull en Jujuy: "Pensé que mi bebé se iba"

pitbul ataque bebé

"Yo estaba en la pieza con el bebe en la cama jugando con una pelota y viene mi perro a subirse. Al parecer quería la pelota, reaccionó mal y lo atacó a mi bebé", contó la mujer en diálogo con C5N.

La joven aseguró que reaccionó rápido y salió a pedir ayuda. "En la angustia sentí que se me fue la fuerza los brazos. Me fui corriendo como pude con mi bebé en brazos y una persona en una moto me llevó hasta la guardia del hospital. Fue en 5 minutos todo", relató.

"A el perro lo tenemos hace 5 ó 6 años y es un bebé más. Siempre está en las camas y no frecuentaba mucho con mi bebé porque tenemos cuidado. Nunca fue agresivo, lo amamos al perro. Lo unico que me preocupa es que mi hijo viva y esté bien", dijo la jóven. "Pensé que mi bebé se iba", agregó.

El bebé fue trasladado primero al Hospital Paterson donde diagnosticaron que "sufrió una grave fractura de taquique nasal, y múltiples mordeduras desgarrantes en cabeza y rostro, con abundante perdida de sangre". Una vez estabilizado fue derivado al hospital Materno Infantil y según manifestó la joven, el pequeño está estable. "Esta mañana lo van a ver los especialistas", contó.