Jujuy 2026: el pueblo ubicado en la Quebrada de Humahuaca que es súper tranquilo y único

Qué se puede hacer en Maimará

Maimará cuenta con una gran variedad de actividades para quienes buscan descansar y conectarse con el entorno natural. Uno de los principales atractivos es recorrer los miradores desde donde puede apreciarse la Paleta del Pintor, especialmente durante el amanecer y el atardecer, momentos en los que los colores de los cerros se vuelven todavía más intensos.

También es un destino perfecto para realizar caminatas y senderismo por los alrededores de la Quebrada de Humahuaca. Muchos visitantes aprovechan para recorrer pequeños caminos rurales, conocer cultivos locales y disfrutar del aire puro de la montaña.

Otro de los grandes atractivos de Maimará son sus tradiciones culturales. Durante el carnaval jujeño, el pueblo se llena de comparsas, música y celebraciones populares que muestran toda la esencia de la cultura andina.

Además, la localidad cuenta con ferias de artesanos, mercados regionales y pequeños emprendimientos gastronómicos donde pueden probarse comidas típicas del norte argentino.

Su cercanía con otros destinos turísticos como Tilcara, Humahuaca y Purmamarca también permite utilizar el pueblo como punto estratégico para recorrer toda la región.

Dónde queda Maimará

Maimará se encuentra en la provincia de Jujuy, dentro de la histórica Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La localidad está ubicada a aproximadamente 77 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a solo 7 kilómetros de Tilcara, uno de los destinos turísticos más visitados del norte argentino.

Rodeado de montañas y atravesado por paisajes típicos de la región andina, este pequeño pueblo conserva un ambiente tranquilo y auténtico que lo diferencia de otros lugares más concurridos.

Cómo llegar a Maimará

La forma más sencilla de llegar a Maimará es desde San Salvador de Jujuy a través de la Ruta Nacional 9, un camino completamente asfaltado y con paisajes espectaculares durante todo el recorrido.

El trayecto en auto dura aproximadamente una hora y media y permite atravesar varios de los paisajes más lindos de la Quebrada de Humahuaca.

Además, desde la terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy salen colectivos diariamente hacia Maimará y otras localidades cercanas, por lo que también puede visitarse fácilmente utilizando transporte público.

Para quienes buscan tranquilidad, cultura y naturaleza en un mismo lugar, Maimará aparece como uno de los destinos más especiales y auténticos de Jujuy en 2026.