Jujuy 2026: el pueblo ubicado en la Quebrada de Humahuaca que es súper tranquilo y único
En el corazón de la Quebrada de Humahuaca existe un pueblo que parece detenido en el tiempo. Rodeado de montañas multicolores, tradiciones ancestrales y paisajes únicos.
Jujuy es una de las provincias más sorprendentes de Argentina gracias a sus paisajes, su cultura y la enorme variedad de destinos turísticos que ofrece. Entre montañas coloridas y pueblos históricos aparece una pequeña localidad ubicada en plena Quebrada de Humahuaca que enamora a todos los viajeros que la visitan.
Este rincón jujeño ganó notoriedad internacional luego de ser elegido para representar a Argentina en el certamen Best Tourism Villages, impulsado por ONU Turismo, que reconoce a los pueblos rurales más destacados del planeta.
Con apenas unos pocos miles de habitantes, logra destacarse por su tranquilidad, su identidad cultural y sus paisajes naturales que parecen sacados de una postal. El pueblo mantiene intactas muchas de sus costumbres andinas y combina naturaleza, historia y tradiciones en un entorno realmente único.
Uno de los grandes símbolos de la localidad es la famosa Paleta del Pintor, una formación montañosa donde se mezclan colores rojizos, verdes, amarillos y violetas generando una vista impresionante que atrae turistas de todo el mundo.
Además de sus paisajes, el pueblo ofrece una experiencia mucho más auténtica y relajada que otros destinos turísticos del norte argentino. Sus calles tranquilas, las casas de adobe y el ritmo pausado convierten en el lugar ideal para desconectarse y disfrutar de la naturaleza.
Qué se puede hacer en Maimará
Maimará cuenta con una gran variedad de actividades para quienes buscan descansar y conectarse con el entorno natural. Uno de los principales atractivos es recorrer los miradores desde donde puede apreciarse la Paleta del Pintor, especialmente durante el amanecer y el atardecer, momentos en los que los colores de los cerros se vuelven todavía más intensos.
También es un destino perfecto para realizar caminatas y senderismo por los alrededores de la Quebrada de Humahuaca. Muchos visitantes aprovechan para recorrer pequeños caminos rurales, conocer cultivos locales y disfrutar del aire puro de la montaña.
Otro de los grandes atractivos de Maimará son sus tradiciones culturales. Durante el carnaval jujeño, el pueblo se llena de comparsas, música y celebraciones populares que muestran toda la esencia de la cultura andina.
Además, la localidad cuenta con ferias de artesanos, mercados regionales y pequeños emprendimientos gastronómicos donde pueden probarse comidas típicas del norte argentino.
Su cercanía con otros destinos turísticos como Tilcara, Humahuaca y Purmamarca también permite utilizar el pueblo como punto estratégico para recorrer toda la región.
Dónde queda Maimará
Maimará se encuentra en la provincia de Jujuy, dentro de la histórica Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
La localidad está ubicada a aproximadamente 77 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a solo 7 kilómetros de Tilcara, uno de los destinos turísticos más visitados del norte argentino.
Rodeado de montañas y atravesado por paisajes típicos de la región andina, este pequeño pueblo conserva un ambiente tranquilo y auténtico que lo diferencia de otros lugares más concurridos.
Cómo llegar a Maimará
La forma más sencilla de llegar a Maimará es desde San Salvador de Jujuy a través de la Ruta Nacional 9, un camino completamente asfaltado y con paisajes espectaculares durante todo el recorrido.
El trayecto en auto dura aproximadamente una hora y media y permite atravesar varios de los paisajes más lindos de la Quebrada de Humahuaca.
Además, desde la terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy salen colectivos diariamente hacia Maimará y otras localidades cercanas, por lo que también puede visitarse fácilmente utilizando transporte público.
Para quienes buscan tranquilidad, cultura y naturaleza en un mismo lugar, Maimará aparece como uno de los destinos más especiales y auténticos de Jujuy en 2026.
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