"Justicia por Morena": en menos de un día más de 52.000 personas adhirieron al petitorio lanzado en Change.org

Morena Dominguez

De hecho, el petitorio fue creado por una mujer que reside "a unas cuadras de donde murió Morena", en Lanús Oeste, quien además aseguró que los vecinos saben "quiénes son los motochorros, siempre asaltan, son reincidentes. Los tenemos identificados".

"Necesitamos que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires tome cartas en el asunto seriamente. Sinceramente, ya no sabemos qué hacer para tener más seguridad, pagamos por un botón antipánico de alarma vecinal porque el Municipio de Lanús no nos da soluciones. Es indignante", señaló, al mismo tiempo que remarcó que "hasta que los asesinos no estén tras las rejas nadie va estar tranquilo y la familia de esta pequeña no va a tener paz".