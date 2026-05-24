Vendieron una camioneta con los kilómetros adulterados y la Justicia ordenó una indemnización millonaria

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Al revisar el caso, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial concluyó que el intermediario actuó bajo la órbita de la concesionaria, a partir de distintos elementos como la emisión y posterior anulación de facturas y los registros contables. En ese sentido, confirmó la responsabilidad de ambas partes en la operación.

En cuanto a las indemnizaciones, el tribunal elevó el daño moral a $2.000.000 para cada uno de los compradores, al considerar acreditada la afectación por el engaño y la frustración generada por la maniobra.

Respecto del daño punitivo hizo una distinción y determinó que la concesionaria debía responder por el daño moral, pero no por la multa civil, ya que no se comprobó una conducta dolosa o gravemente culposa de su parte. En cambio, sí responsabilizó al intermediario, a quien le elevó la sanción a $2.000.000 por su accionar y por las respuestas evasivas frente al reclamo.

El fallo también destacó que este tipo de sanciones buscan desalentar prácticas abusivas en el mercado y proteger a los consumidores. Además, fijó una tasa de interés del 6% anual desde la mora hasta el pago total y estableció que las costas del proceso deberán ser asumidas por los demandados.