L-Gante, otra vez a prisión: "Lo están acusando por el código postal, porque vive en una villa"

Y aseguró que su abogado "ya está trabajando" porque "la Cámara quiere que vuelva a estar preso".

"Si nos quedamos callados esto le puede pasar a cualquiera. Que se ocupen de otra gente. Hay personas que mataron a otras y nadie está haciendo nada", concluyó.

Cambio de escenario de L-Gante

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, estaría cerca de volver a prisión en las próximas horas, luego de que la Cámara de Apelaciones revocara su excarcelación tras declarar admisible la queja presentada por el fiscal de la causa y el particular damnificado.

Lo que mantiene en duda la inmediatez de lo resuelto es si la medida es devolutiva -es decir, debe ser acatada de inmediato- o es suspensiva, lo cual indicaría que la defensa, representada por el abogado Diego Storto, tendría lugar para apelar en Casación y frenar la detención del artista hasta que no se resuelva lo presentado en esa instancia.

En principio, el fallo fue determinado por la Sala I de la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Oscar Horacio Reggi, Carlos Gabriel Risuleo y Verónica Laura Bainotti, quienes establecieron que, "así las cosas, no se advierte en estos actuados que hayan desaparecido una o más de las condiciones establecidas... -no varió la apariencia de responsabilidad del encausado, como así tampoco el peligro cierto de frustración de los fines el proceso si no se adopta la medida no se observa desproporción entre la coercitiva y el objeto de tutela-; y no habiéndose incorporado elemento alguno que amerite la reconsideración del medio coercitivo decretado en su oportunidad, consideramos que no corresponde hacer lugar al cese de la medida de coerción respecto de Elián Ángel Valenzuela", de acuerdo a lo que reza el documento.

De esta manera, el juez de Garantías de Moreno, Gabriel Castro, deberá acatar la orden y avanzar en ese aspecto, luego de haber dado paso a la recuperación de la libertad del cantante el pasado 8 de septiembre tras casi 100 días de prisión.

L-Gante está procesado por los delitos de "privación ilegal de la libertad y amenazas" contra Gastón Torres, quien está patrocinado por los abogados Pablo Becerra y Leonardo Sigal.