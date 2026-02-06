Descubrí Brasil 2026: el destino con naturaleza y chocolates riquísimos

Qué se puede hacer en Gramado

Naturaleza en estado puro: Gramado es un destino ideal para quienes disfrutan del aire libre y los paisajes verdes. El entorno combina sierras, valles, arroyos de agua cristalina y bosques frondosos, con las hortensias como sello distintivo que aparece en cada rincón de la ciudad.

Calles tranquilas y cuidadas: a diferencia de otros puntos turísticos más masivos de Brasil, este municipio se destaca por la calma, el orden y la limpieza de sus calles. La arquitectura de estilo europeo refuerza su identidad y explica por qué muchos la conocen como la Suiza de Brasil.

Parques temáticos para todas las edades: entre las propuestas más atractivas se encuentra Garden Park, un espacio natural con senderos únicos y una sorprendente selva escondida con lianas. También sobresale Snowland, el parque donde se puede disfrutar de nieve real todo el año, con actividades pensadas para grandes y chicos.

Gastronomía y chocolate artesanal: Gramado es reconocida como la capital nacional del chocolate artesanal, con decenas de locales dedicados a su especialidad estrella. La influencia de la tradición suiza se refleja en cada receta, convirtiendo la experiencia gastronómica en uno de los grandes atractivos del destino.

Embed - Qué ver en GRAMADO y CANELA, Brasil, visitarlas no sólo en Natal Luz.

Dónde queda Gramado

Gramado está ubicada en el estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, a unos 100 kilómetros de Porto Alegre. Su cercanía con ciudades como Canela, Caxias do Sul y Nova Petrópolis la integra a un corredor turístico ideal para quienes buscan naturaleza y tranquilidad.