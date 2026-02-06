Descubrí Brasil 2026: el destino con naturaleza y chocolates riquísimos
Este rincón del sur de Brasil invita a una escapada distinta, con actividades al aire libre, gastronomía local y paisajes naturales que enamoran.
Brasil se mantiene como uno de los destinos más elegidos para el turismo argentino, impulsado por la cercanía, un tipo de cambio favorable y una gran variedad de atractivos. A menos de dos horas de Porto Alegre aparece Gramado, un destino ideal para familias, parejas y viajeros de todas las edades.
Aunque las playas, la cultura y la gastronomía de los puntos más famosos concentran buena parte de la atención, el país vecino también ofrece propuestas que van más allá del mar.
Conocida como la Suiza de Brasil, se destaca por su marcada influencia europea, visible en la arquitectura, la cocina típica y una amplia oferta de parques temáticos, perfecta para quienes buscan tranquilidad y experiencias distintas.
Qué se puede hacer en Gramado
- Naturaleza en estado puro: Gramado es un destino ideal para quienes disfrutan del aire libre y los paisajes verdes. El entorno combina sierras, valles, arroyos de agua cristalina y bosques frondosos, con las hortensias como sello distintivo que aparece en cada rincón de la ciudad.
- Calles tranquilas y cuidadas: a diferencia de otros puntos turísticos más masivos de Brasil, este municipio se destaca por la calma, el orden y la limpieza de sus calles. La arquitectura de estilo europeo refuerza su identidad y explica por qué muchos la conocen como la Suiza de Brasil.
- Parques temáticos para todas las edades: entre las propuestas más atractivas se encuentra Garden Park, un espacio natural con senderos únicos y una sorprendente selva escondida con lianas. También sobresale Snowland, el parque donde se puede disfrutar de nieve real todo el año, con actividades pensadas para grandes y chicos.
- Gastronomía y chocolate artesanal: Gramado es reconocida como la capital nacional del chocolate artesanal, con decenas de locales dedicados a su especialidad estrella. La influencia de la tradición suiza se refleja en cada receta, convirtiendo la experiencia gastronómica en uno de los grandes atractivos del destino.
Dónde queda Gramado
Gramado está ubicada en el estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, a unos 100 kilómetros de Porto Alegre. Su cercanía con ciudades como Canela, Caxias do Sul y Nova Petrópolis la integra a un corredor turístico ideal para quienes buscan naturaleza y tranquilidad.
Cómo llegar a Gramado
Para llegar a Gramado, la opción más habitual es salir desde Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul. Desde allí se debe tomar la ruta BR-116 rumbo al norte y luego enlazar con la RS-235, conocida como la Ruta Romántica, un camino turístico muy elegido por sus paisajes.
El recorrido total es de unos 120 kilómetros y demanda cerca de dos horas en auto, lo que convierte a Gramado en una escapada accesible y cómoda para quienes visitan el sur de Brasil.
