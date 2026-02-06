La foto de Leila Giani al borde de la censura que desató todo tipo de reacciones

Sus defensores inundaron la red con comentarios como "Te ves divina" o consultas irónicas sobre una posible candidatura en La Matanza: "¿Serías candidata a la amantanza?".

En la vereda de enfrente, los detractores no ahorraron en dardos hacia la estética de la foto. Hubo desde críticas feroces a la decoración del baño ("qué mal gusto los azulejos") hasta cuestionamientos sobre la oportunidad de la imagen, calificándola de "innecesaria", además de cuestionarla por su rol en la política.

Con este movimiento, Gianni logró volverse viral y centro repercusiones, transformando un momento de intimidad en un evento político-mediático de gran alcance en este inicio de 2026.