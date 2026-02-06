La foto de Leila Giani al borde de la censura que desató todo tipo de reacciones
La dirigente libertaria se volvió viral en las redes sociales por un posteo subido de tono en el jacuzzi y con una microbikini.
Leila Gianni volvió a quedar en el ojo de la tormenta, pero esta vez lejos de los tribunales o las oficinas públicas, ya que la ex subsecretaria Legal de Capital Humano y actual concejal de La Matanza por La Libertad Avanza (LLA) encendió las redes sociales al compartir una imagen de alto voltaje en su cuenta de Instagram.
En la fotografía, se la observa posando en una bañera colmada de espuma, luciendo una microbikini fucsia, con el cabello recogido y una estética marcadamente artística.
Más allá de lo visual, la publicación incluyó un componente reflexivo que no pasó desapercibido. Gianni acompañó la captura con una cita cargada de melancolía: "Tengo tantas ganas de parar y de seguir, o de fugarme por algunos siglos de mí...".
El posteo no tardó en cruzar las fronteras de Instagram para aterrizar en la red social X, donde la conversación se dividió instantáneamente entre el elogio estético y la crítica política.
La reacción de los usuarios fue un termómetro perfecto de la polarización que genera su figura. El exjugador y panelista José Chatruc fue uno de los que más visibilidad le dio al posteo al comentar: "Tráeme una urna", sumándose a la ola de seguidores que celebraron su perfil descontracturado.
Sus defensores inundaron la red con comentarios como "Te ves divina" o consultas irónicas sobre una posible candidatura en La Matanza: "¿Serías candidata a la amantanza?".
En la vereda de enfrente, los detractores no ahorraron en dardos hacia la estética de la foto. Hubo desde críticas feroces a la decoración del baño ("qué mal gusto los azulejos") hasta cuestionamientos sobre la oportunidad de la imagen, calificándola de "innecesaria", además de cuestionarla por su rol en la política.
Con este movimiento, Gianni logró volverse viral y centro repercusiones, transformando un momento de intimidad en un evento político-mediático de gran alcance en este inicio de 2026.
