Habló la mamá del nene de 2 años al que le diagnosticaron cáncer en Florianópolis: "Se vienen meses difíciles"
Tras el traslado de Felipe al Hospital Garrahan, María de los Ángeles Solís dio detalles sobre el tratamiento que comenzará y adelantó que la familia permanecerá en Buenos Aires. Además, pidió oraciones y apoyo para afrontar un proceso largo.
Luego de atravesar días de enorme incertidumbre en Brasil, Felipe, el nene de dos años diagnosticado con un cáncer avanzado durante unas vacaciones familiares, inició una nueva etapa de su tratamiento en la Argentina. Su mamá, María de los Ángeles Solís, compartió un mensaje cargado de emoción en el que explicó cómo se encuentra el pequeño, agradeció el acompañamiento recibido y anticipó que el proceso médico será extenso y complejo.
Actualmente, el niño se encuentra internado en el Hospital Garrahan, centro al que fue derivado tras concretarse el traslado sanitario desde Brasil. Según relató su madre, ese paso representó un alivio clave, ya que permitió garantizar la continuidad de la atención médica y confirmar la cobertura necesaria para afrontar el tratamiento.
En su mensaje, Solís destacó especialmente el apoyo recibido en las últimas semanas. “Estoy profundamente agradecida por todas las oraciones, por la preocupación de todos y por la cantidad de mensajes que recibimos. Eso es lo único que vamos a seguir necesitando de ahora en adelante”, expresó. También señaló que Felipe llegó estable y agradeció a quienes hicieron posible el operativo de traslado.
Al referirse a la fortaleza del niño, la mujer lo definió como “un guerrero” y pidió acompañamiento para lo que viene. “Es un tratamiento largo, no es fácil, pero vamos a estar fuertes para él”, afirmó.
De acuerdo a lo informado por la familia, los médicos indicaron que la recuperación podría extenderse al menos doce meses, aunque aclararon que el plazo dependerá de la evolución clínica del pequeño a lo largo del tratamiento.
En este nuevo escenario, Solís confirmó además que decidieron dar por finalizadas las colectas y campañas solidarias que habían iniciado mientras se encontraban en Brasil. “La solidaridad fue enorme y estamos eternamente agradecidos. Queremos que ahora esa ayuda llegue a otros chicos que estén pasando por situaciones similares”, explicó.
La vida cotidiana de la familia también sufrirá un cambio profundo. Tanto ella como el padre de Felipe resolvieron instalarse en Buenos Aires para acompañarlo de cerca durante todo el proceso. “Nuestra vida va a girar alrededor de Felipe durante este tiempo. Vamos a vivir acá para poder estar con él en todo momento”, contó.
El caso tomó estado público luego de que los familiares impulsaran una campaña solidaria para conseguir un traslado sanitario desde Florianópolis, donde se encontraban de vacaciones. El viaje había comenzado como un descanso familiar desde Resistencia, pero durante la estadía Felipe comenzó a manifestar síntomas que se intensificaron con el correr de los días.
Tras distintas consultas y estudios realizados en un hospital pediátrico brasileño, los médicos confirmaron la presencia de tumores en diferentes partes del cuerpo. Uno de ellos fue diagnosticado como neuroblastoma, un tipo de cáncer que afecta principalmente a niños pequeños y que requiere tratamientos intensivos.
Finalmente, Solís recordó que el diagnóstico fue un golpe inesperado para toda la familia, aunque subrayó que la respuesta solidaria resultó fundamental para lograr el traslado y comenzar la atención médica en la Argentina.
