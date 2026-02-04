Habló la mamá del nene de 2 años al que le diagnosticaron cáncer en Florianópolis: "Se vienen meses difíciles"

En este nuevo escenario, Solís confirmó además que decidieron dar por finalizadas las colectas y campañas solidarias que habían iniciado mientras se encontraban en Brasil. “La solidaridad fue enorme y estamos eternamente agradecidos. Queremos que ahora esa ayuda llegue a otros chicos que estén pasando por situaciones similares”, explicó.

La vida cotidiana de la familia también sufrirá un cambio profundo. Tanto ella como el padre de Felipe resolvieron instalarse en Buenos Aires para acompañarlo de cerca durante todo el proceso. “Nuestra vida va a girar alrededor de Felipe durante este tiempo. Vamos a vivir acá para poder estar con él en todo momento”, contó.

El caso tomó estado público luego de que los familiares impulsaran una campaña solidaria para conseguir un traslado sanitario desde Florianópolis, donde se encontraban de vacaciones. El viaje había comenzado como un descanso familiar desde Resistencia, pero durante la estadía Felipe comenzó a manifestar síntomas que se intensificaron con el correr de los días.

Tras distintas consultas y estudios realizados en un hospital pediátrico brasileño, los médicos confirmaron la presencia de tumores en diferentes partes del cuerpo. Uno de ellos fue diagnosticado como neuroblastoma, un tipo de cáncer que afecta principalmente a niños pequeños y que requiere tratamientos intensivos.

Finalmente, Solís recordó que el diagnóstico fue un golpe inesperado para toda la familia, aunque subrayó que la respuesta solidaria resultó fundamental para lograr el traslado y comenzar la atención médica en la Argentina.