La amenaza de los arcángeles: el engaño con el que una falsa vidente robó miles de dólares y millones de pesos

Tras esa primera consulta, la mujer volvió al día siguiente. Fue entonces cuando comenzaron los pedidos de dinero. Al principio, la acusada aseguraba que necesitaba comprar velas y cintas para realizar trabajos espirituales. La víctima pagó. Sin embargo, durante la semana siguiente, las exigencias económicas aumentaron.

La falsa vidente afirmaba que un integrante de la familia había sido víctima de "una maldad" y que era indispensable realizar distintos rituales para protegerlo. Según la denuncia, la víctima terminó entregando alrededor de 14.000 dólares y 2 millones de pesos provenientes de sus ahorros.

Préstamos, dólares y compras con tarjetas de crédito

La falsa vidente continuó reclamando pagos diarios, hasta que la víctima se quedó sin dinero. Fue entonces cuando tuvo que pedir préstamos a personas de su entorno laboral. De esa manera, acumuló deudas que alcanzaron aproximadamente los 13 millones de pesos y otros 12.000 dólares.

"Me pedía dinero todos los días porque nunca le alcanzaba, que supuestamente le habían hecho una maldad a mi yerno para que sea mala persona, para que trate mal a su familia", sostuvo la víctima en su declaración.

Dos mujeres quedaron detenidas por el delito de extorsión por chantaje en Mar del Plata

Parte del dinero era entregado personalmente a la acusada, pero, en otras oportunidades, una segunda mujer - la cómplice - se hacía presente directamente en el comercio de la damnificada para retirar el efectivo.

Según sostuvo la víctima en su denuncia, los pagos eran "para intermediar con el arcángel azul".

La extorsión fue escalando hasta incluir amenazas. La acusada advertía que, si no seguía entregando dinero, le iba a revelar a la familia el contenido de las consultas y los supuestos trabajos espirituales que se habían realizado.

"No puedo parar a los arcángeles": los mensajes de la falsa vidente

Los mensajes incorporados al expediente muestran cómo justificaba cada nuevo pedido asegurando que "los arcángeles" exigían más recursos para finalizar el supuesto trabajo.

“Si podés, mañana temprano me acercás esa plata para que pueda terminar porque el problema no soy yo, son los otros arcángeles, dicen que están cansados y que quieren terminar el trabajo”, decía uno de los mensajes, según publicó el diario La Capital.

Incluso, la falsa vidente llegó a afirmar que esas entidades querían presentarse en la casa de la víctima para hablar con su esposo si no recibían el dinero solicitado. "Ya no puedo parar más a los arcángeles, quieren terminar este trabajo de una vez, más que nada por el bienestar de ella de su familia", decía otro.

Entre velas, copas y cintas, había un millón de pesos y 300 dólares en efectivo

"El problema no soy yo, son los otros arcángeles”, aseguraba la acusada y agregaba: “Me están volviendo loca, lo estoy parando yo. Por eso te suplico que si podes para mañana… Yo les pedí tiempo hasta mañana al mediodía, media mañana, porque quieren ir a tu casa, quieren hablar con tu marido".

Cuando ya no quedaban ahorros ni posibilidades de conseguir nuevos préstamos, la maniobra continuó exigiéndole ciertas compras con tarjetas de crédito.

De acuerdo con la investigación, la imputada le hizo comprar un iPhone 17, una PlayStation 5, un televisor de 55 pulgadas, un lavarropas, un equipo de música y otro celular. Además, también la convenció de entregarle joyas y de solicitar otro préstamo por de 500.000 pesos.

Así cayó la falsa vidente de Mar del Plata

El operativo estuvo a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata

La situación salió a la luz cuando una de las hijas de la emprendedora comenzó a recibir comentarios sobre las pérdidas económicas que estaba sufriendo su madre. Al consultarle, la mujer terminó confesando toda la situación y ambas radicaron la denuncia ante la Justicia.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías autorizó un allanamiento en el departamento donde se realizaban las consultas. Cuando efectivos de la DDI de Mar del Plata entró al lugar, se toparon con las dos sospechosas, Mónica Monzón de 61 años y Nora Ricaba 62.

En el departamento, encontraron y secuestraronv el televisor y el lavarropas que habían sido comprados por la víctima, un millón de pesos, 300 dólares, un talonario para recetas y un sello de médico, además de un cuaderno con anotaciones en el que figuraba el nombre de la denunciante.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía N° 12, a cargo del fiscal Luis Ferreyra, y fue caratulada como extorsión por chantaje. Las dos mujeres fueron imputadas podrían enfrentar penas de hasta ocho años de prisión.