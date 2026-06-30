Detuvieron al hijo del presidente de Rosario Central por amenazas: le secuestraron un revólver
Matías Belloso, hijo del titular de Rosario Central, fue aprehendido junto a otros tres jóvenes durante un procedimiento policial en Granadero Baigorria.
Un episodio policial sacudió este lunes al entorno de Rosario Central luego de que Matías Belloso, hijo del presidente del club, Gonzalo Belloso, fuera detenido durante un procedimiento realizado en la ciudad santafesina de Granadero Baigorria.
El joven, de 26 años, fue aprehendido junto a otras tres personas después de que la Policía interviniera a raíz de una denuncia por presuntas amenazas. De acuerdo con la información difundida por fuentes de la investigación, los efectivos localizaron un auto gris en el que se desplazaban los sospechosos y procedieron a interceptarlo para llevar adelante una requisa.
Durante el registro del vehículo, los uniformados secuestraron un revólver calibre .22 largo, elemento que quedó incorporado al expediente judicial y será sometido a las pericias correspondientes. A partir de ahora, los investigadores intentarán establecer tanto la procedencia del arma como quién era su tenedor y cuál fue el nivel de injerencia de cada uno de los ocupantes del automóvil.
Los cuatro jóvenes fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia, que en las próximas horas definirá su situación procesal a medida que avance la pesquisa y se incorporen nuevos elementos probatorios.
Quién es el hijo de Gonzalo Belloso
Matías Belloso es futbolista profesional y viene desarrollando su carrera en distintas instituciones del ascenso argentino. En las últimas semanas había quedado desvinculado de Almirante Brown, por lo que actualmente no integraba el plantel de ningún club.
Su padre, Gonzalo Belloso, asumió la presidencia de Rosario Central a fines de 2023 tras imponerse en las elecciones de la institución. Antes de convertirse en dirigente, desarrolló una extensa trayectoria como delantero y también ocupó cargos relevantes dentro de la Conmebol, donde estuvo vinculado a distintas áreas relacionadas con el desarrollo del fútbol sudamericano.
Por el momento, la causa transita una etapa embrionaria y los investigadores mantienen distintas hipótesis abiertas. Además de reconstruir las circunstancias que motivaron la denuncia por amenazas, la Justicia buscará determinar si el arma secuestrada estaba en condiciones de ser utilizada, si contaba con la documentación correspondiente y cuál era el vínculo entre sus ocupantes.
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