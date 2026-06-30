Detuvieron al hijo del presidente de Rosario Central por amenazas: le secuestraron un revólver

Quién es el hijo de Gonzalo Belloso

Matías Belloso es futbolista profesional y viene desarrollando su carrera en distintas instituciones del ascenso argentino. En las últimas semanas había quedado desvinculado de Almirante Brown, por lo que actualmente no integraba el plantel de ningún club.

Su padre, Gonzalo Belloso, asumió la presidencia de Rosario Central a fines de 2023 tras imponerse en las elecciones de la institución. Antes de convertirse en dirigente, desarrolló una extensa trayectoria como delantero y también ocupó cargos relevantes dentro de la Conmebol, donde estuvo vinculado a distintas áreas relacionadas con el desarrollo del fútbol sudamericano.

Por el momento, la causa transita una etapa embrionaria y los investigadores mantienen distintas hipótesis abiertas. Además de reconstruir las circunstancias que motivaron la denuncia por amenazas, la Justicia buscará determinar si el arma secuestrada estaba en condiciones de ser utilizada, si contaba con la documentación correspondiente y cuál era el vínculo entre sus ocupantes.