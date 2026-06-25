Detuvieron a un hombre acusado de amenazar a Patricia Bullrich: "Renunciá ya, sino te vamos a mandar a matar"

detencion

Las tareas de inteligencia determinaron que el sospechoso se encontraba en la ciudad de Palma Sola, municipio de Santa Bárbara, provincia de Jujuy. Específicamente, se estableció que residía en un inmueble ubicado en los monoblocks conocidos como “Las goteras”, próximos a la Ruta Nacional 25. Ante esa información, los efectivos se trasladaron a la provincia para continuar con el procedimiento.

Los policías realizaron primero tareas de inteligencia en el pequeño poblado para obtener más detalles de la persona que habría amenazado a Bullrich. Se determinó que residiría en un inmueble ubicado en los monoblocks conocidos como “Las goteras”, próximos a la Ruta N°25.

Con la información reunida, dieron aviso al Juzgado Federal de Jujuy N°1 a cargo del Dr. Esteban Eduardo Hansen, Secretaría Penal N°2 del Dr. Sebastián Galli, que ordenó el allanamiento a la finca.

Durante el procedimiento se secuestró un teléfono celular como material de prueba, desde el cual habrían sido enviados los mensajes intimidatorios. El detenido, de nacionalidad argentina y mayor de edad, quedó a disposición del magistrado interviniente bajo el cargo de “amenazas”.

Con el visto bueno del juez, personal del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina con la colaboración de efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Jujuy, ingresaron a la vivienda donde encontraron al sospechoso que fue apresado. También se secuestró como material de prueba y un teléfono celular.