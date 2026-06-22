Crimen de Benjamín Scerra en Santa Fe: golpearon y amenazaron de muerte a su padre

Amenazas a la familia de Benajmín Scerra

La causa quedó en manos de la Justicia, que investiga el episodio por el uso de arma de fuego y lesiones en un posible contexto de ajuste de cuentas. Los investigadores sospechan que los dos agresores “habrían actuado en el marco de conflictos vinculados a un hecho previo que involucró a la víctima”.

Fabiana Hereñú crimen benjamin scerra Fabiana Hereñú fue detenida el lunes en Rosario

No es la primera vez que el entorno del joven asesinado denuncia amenazas. El pasado 18 de junio la familia también había informado un episodio de amedrentamiento, lo que aumentó la preocupación por la seguridad de sus integrantes.

El homicidio de Benjamín Scerra en Santa Fe

Benjamín Scerra Benjamín Scerra

Benjamín Scerra desapareció durante la noche del viernes 8 de mayo. Una semana más tarde, su cuerpo fue hallado con más de 20 puñaladas, un hecho que conmocionó a la provincia de Santa Fe.

Tras los primeros avances de la investigación, los fiscales lograron establecer una posible vinculación con integrantes del clan Hereñú. Por ese motivo fueron detenidos Alexis “Corto” Hereñú, sus hermanos Darío y Fabiana Hereñú, y su sobrino Luciano Hereñú.

En un principio, el asesinato fue relacionado con una pelea ocurrida durante un juego de pulseadas entre Benjamín y miembros de esa familia. Sin embargo, la fiscalía incorporó una nueva hipótesis que podría darle otro giro al caso.

La nueva línea investigativa surgió a partir de la declaración de Ailén, pareja de Alexis Hereñú y testigo de los hechos ocurridos durante la madrugada del crimen. Según la acusación, Benjamín Scerra habría dicho que participó en el homicidio de Antonio “Tofu” Hereñú, ocurrido el 1 de septiembre de 2024 en Capitán Bermúdez.

Antonio Hereñú era hermano de Alexis, Fabiana y Darío Hereñú, y padre de Luciano Hereñú, todos imputados actualmente por el asesinato de Benjamín. Los investigadores analizan si esa supuesta confesión pudo haber sido el motivo que desencadenó el crimen y las amenazas posteriores contra la familia Scerra.