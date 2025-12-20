Otra denuncia contra una madre por el robo de lo recaudado para una fiesta de egresados: ahora, en Córdoba
El resto de padres del sexto año de un colegio secundario resolvió organizar una colecta en dos días para pagar el salón.
Primero trascendió el caso de la madre de un alumno de sexto año de un colegio misionero que perdió en el casino 17 millones de pesos de la plata de la fiesta de egresados, Ahora, ocurrió un caso similar en una escuela de Córdoba. De acuerdo a lo denunciado por los padres del último año del secundario del colegio armenio de barrio Pueyrredón, la acusada se robó 11 millones de pesos que estaban destinados para las tarjetas del salón de los alumnos.
"La celebración estaba programada para el sábado 13, pero el miércoles 10 esta madre nos comunicó que le habían sustraído el dinero. Al principio creímos que era una broma, pero desgraciadamente no lo era", relató Carolina, madre de un graduado, a ElDoce.tv. Explicó que desde abril de 2024, cuando contrataron el salón, le habían estado entregando dinero mediante transferencias y en efectivo.
"Al conocer lo sucedido, confrontamos a la acusada, quien asistió a la reunión. Su explicación fue que ese dinero le había sido robado, aunque nunca formalizó una denuncia policial ni existen grabaciones que respalden su versión. La conocemos desde que nuestros hijos tenían tres años y le habíamos dado toda nuestra confianza, habiendo acordado manejar todo con absoluta transparencia", continuó.
"Al contactarnos con el salón de fiestas, descubrimos que de las 166 tarjetas supuestamente pagadas, solo estaban saldadas las 28 de los egresados y algunas más. El resto no se habían abonado. Además, después de agosto ella dejó de realizar pagos. La fiesta estuvo a punto de cancelarse; tuvimos apenas dos días para reunir el dinero, ya que el jueves era la fecha límite de pago", expresó la madre con desazón. También destacó la comprensión del establecimiento: "El personal del salón fue muy amable y nos apoyó ofreciendo alternativas".
Ante la urgencia, padres, la comunidad escolar y la comunidad armenia se movilizaron rápidamente organizando colectas, rifas y ventas de empanadas para conseguir el monto requerido. "La mayoría de los padres colaboraron con aportes económicos, e incluso recibimos donaciones a través de transferencias", detalló.
"Afortunadamente, logramos realizar la fiesta", manifestó. Comentó que la hija de la presunta estafadora asistió al evento acompañada, pero no por su madre. "Fue un hermoso trabajo colectivo. Todos nos pusimos manos a la obra para juntar el dinero. Hubo familias sumamente generosas, pero todos demostraron el poder de la solidaridad. Tuvimos que pagar casi tres veces el valor de la fiesta", agregó. Finalmente, reveló que este viernes se presentó la denuncia formal ante la Justicia. "Buscamos que se repare el daño causado. Ojalá esta persona reflexione y devuelva el dinero a estas familias", concluyó.
