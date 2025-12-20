Otra denuncia contra una madre por el robo de lo recaudado para una fiesta de egresados: ahora, en Córdoba

"Al contactarnos con el salón de fiestas, descubrimos que de las 166 tarjetas supuestamente pagadas, solo estaban saldadas las 28 de los egresados y algunas más. El resto no se habían abonado. Además, después de agosto ella dejó de realizar pagos. La fiesta estuvo a punto de cancelarse; tuvimos apenas dos días para reunir el dinero, ya que el jueves era la fecha límite de pago", expresó la madre con desazón. También destacó la comprensión del establecimiento: "El personal del salón fue muy amable y nos apoyó ofreciendo alternativas".