La ANMAT ordenó retirar un perfume del mercado por fallas en su elaboración: cuál es

A partir de ese hallazgo, el organismo avanzó con una serie de verificaciones para determinar el origen del producto y las condiciones en las que había sido elaborado. Durante ese proceso, se constató que el único establecimiento habilitado como elaborador era el Laboratorio San José de Mancusso Hernán Leonardo. Sin embargo, desde esa firma aclararon que no tuvieron participación en la fabricación del lote cuestionado, lo que generó mayores sospechas sobre la trazabilidad del producto.