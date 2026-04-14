La ANMAT ordenó retirar un perfume del mercado por fallas en su elaboración: cuál es
El organismo sanitario detectó irregularidades en un producto de venta masiva y dispuso su prohibición total en todo el país ante riesgos vinculados a su origen y composición.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió prohibir la comercialización de un perfume tras detectar inconsistencias en su proceso de fabricación y falta de garantías sobre su seguridad. La decisión quedó oficializada mediante una disposición publicada en el Boletín Oficial, en la que se ordena el retiro inmediato del producto en todo el territorio nacional.
El artículo alcanzado por la medida es el “Lote 1469; Vencimiento 06/27, extracto de perfume Thone, marca Leduft, LEG: 2891”, cuya circulación quedó completamente restringida. La resolución incluye la prohibición de uso, venta, publicidad y distribución, tanto en comercios físicos como en plataformas digitales. La investigación que derivó en esta decisión comenzó a partir de controles realizados en el área de Cosmetovigilancia, donde se identificó un desvío de calidad que encendió las alertas.
A partir de ese hallazgo, el organismo avanzó con una serie de verificaciones para determinar el origen del producto y las condiciones en las que había sido elaborado. Durante ese proceso, se constató que el único establecimiento habilitado como elaborador era el Laboratorio San José de Mancusso Hernán Leonardo. Sin embargo, desde esa firma aclararon que no tuvieron participación en la fabricación del lote cuestionado, lo que generó mayores sospechas sobre la trazabilidad del producto.
En paralelo, la ANMAT tomó contacto con la empresa Leduft, que figuraba como titular en el rotulado del perfume. En ese intercambio surgió la posibilidad de una usurpación de legajo, una situación que agrava el escenario regulatorio. Desde la compañía reconocieron que el producto era de su autoría, pero aclararon que el lote en cuestión correspondía a una etapa experimental.
Según detallaron, esa producción se llevó a cabo en instalaciones distintas a las registradas oficialmente y, además, algunas unidades salieron del circuito interno sin haber cumplido con los requisitos exigidos por la normativa vigente. Este punto resultó clave para que el organismo decidiera avanzar con una medida drástica. Frente a este panorama, la ANMAT justificó la prohibición en la necesidad de “proteger a eventuales usuarios”, al tratarse de un cosmético elaborado en condiciones no habilitadas, con composición desconocida y sin respaldo sobre su seguridad o eficacia.
La decisión se enmarca en una política más amplia de control sanitario que busca evitar la circulación de productos que no cumplan con los estándares exigidos. En este caso, la falta de trazabilidad y la confirmación de que se trataba de un lote experimental fueron determinantes para ordenar su retiro inmediato.
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