La ANMAT prohibió la venta de 60 productos para el cabello y de un alcohol sanitizante
De acuerdo con la Anmat se trata de productos potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los utilicen.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este lunes la venta en todos el país de una serie de productos para el cabello de una misma marca y un alcoholo sanitizante. Así quedó plasmado en las Disposiciones 99/2026 y 100/2026 publicados hoy en el Boletín Oficial.
En la primera de ellas la Anmat dispuso la prohibición del "uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los siguientes productos de la marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL' en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos de: Acondicionador efecto BTX organic marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo efecto BTX organic marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Desenredante Princess marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo Heroes marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Acondicionador Heroes marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo Neutro perlado marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Acondicionador profesional neutro perlado pH 7,0 marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo alcalino pH 9,0 marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Baño de crema Chocolate Therapy marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Nutrición efecto botox anti-frizz marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo Biotina marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo Almendras marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo Taninoliss marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo Oro 24K marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo Extra Ácido pH 3.5 marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Acondicionador Coconut marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Acondicionador Cherry marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Acondicionador post alisado marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Acondicionador Biotina marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Acondicionador Almendras marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 30. Acondicionador Taninoliss marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Acondicionador Oro 24K marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Acondicionador Extra Ácido pH 3.5 marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Shampoo Curly Woo marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Acondicionador Curly Woo marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Tratamiento Curly woo marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Spray Curly Smoothie marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Oil Glow Curly Woo marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Matizador Magic Blonde marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Matizador Black Advanced perfect grey marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Matizador Blue natural blonde marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Matizador Red Glow marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Matizador Copper Glowing marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Oil para puntas Keratina y Argán marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Oil Cristal BTX marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Protector térmico Magic Summer marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Protector térmico Elixir Oro 24K marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Protector térmico Caviar silicona orgánica marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Protector térmico Rose Gold marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado Bio-shock molecular marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado plastificado marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado LUXE marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Alisado orgánico Taninoplastía marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Laminado Bio-Honey marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Cauterización orgánica Bio-molecular marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Kera Vegetal Rose marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Botox BTX orgánico marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Hidrolizado de colágeno marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Crema laminadora LUXE marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Tratamiento intensivo Biotina marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Tratamiento intensivo Taninoliss marca 'DIAMONDS PROFESSIONAL', sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado".
De acuerdo con la Anmat se trata de productos que no están inscriptos en su base de datos. Como suele suceder en este tipo de productos, las autoridades hicieron énfasis en la peligrosidad de aquellos productos destinados al alisado capilar, ya que podrían contener formol, un ingrediente prohibido por el riesgo de exposición a vapores tóxicos. Y recordó que este compuesto puede provocar irritaciones oculares, cutáneas y respiratorias, así como alergias, sensibilización y, en exposiciones crónicas, aumento de probabilidades de desarrollar ciertos tipos de cáncer.
En tanto Disposición 100/2026 prohibió "el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional del producto 'ALCOHOL SANITIZANTE PARA MANOS Y PIEL, listo para usar, SIN ACCIÓN TERAPÉUTICA', marca 'G-I-G', cont. Neto 5 Litros, INDUSTRIA ARGENTINA, ELABORADO POR: Quality Clean S.A.".
La prohibición alcanza a todas sus presentaciones y contenidos netos tras una denuncia del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, que alertó sobre la sospecha de legitimidad de este producto que carece de datos de lote y fecha de vencimiento.
Al consultar la base de datos oficial, el producto figuraba inscripto, pero la empresa elaboradora indicó que dejó de fabricarlo en 2022 y que su vida útil es de dos años, por lo que toda unidad en circulación estaría fuera de plazo.
Disposición 99/2026:
Disposición 100/2026:
