La Anmat amplió la posibilidad de personalizar tratamientos contra la obesidad

Asimismo, añadió: “En obesidad, alcanzar un descenso de peso clínicamente relevante puede significar algo diferente para cada persona. El estudio STEP UP refuerza conceptos que ya conocemos, la respuesta al tratamiento con GLP-1 es dosis dependiente, por eso es muy importante la titulación acompañada de la supervisión de un profesional de la salud. Disponer de distintas alternativas da mayor flexibilidad para individualizar el tratamiento en función de la respuesta y los objetivos de cada paciente”.

Los resultados mostraron también señales de respuesta desde aproximadamente la cuarta semana, con una trayectoria progresiva de descenso de peso a lo largo del tratamiento. Entre quienes presentaron una respuesta temprana, la reducción promedio del peso corporal fue cercana al 28% a las 72 semanas. El perfil de seguridad observado con esta dosis fue consistente con el ya conocido para semaglutida.

Otro de los aspectos evaluados fue la composición del peso perdido. El estudio mostró que aproximadamente el 84% correspondió a masa grasa, preservando la masa muscular. Este resultado aporta información sobre la calidad del descenso de peso y adquiere relevancia en un abordaje que busca beneficios de salud más allá de la cifra que marca la balanza.

“En obesidad, el objetivo va más allá de bajar determinado número de kilos. También importa cómo se produce ese descenso y qué impacto puede tener sobre la salud integral de la persona. Que la mayor parte del peso perdido corresponda a masa grasa es un dato clínicamente relevante”, sostuvo Pugnaloni.