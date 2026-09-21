La ANMAT prohibió la venta de una serie de productos dermatológicos
De acuerdo con la Anmat se trata de productos ilegítimos y, por lo tanto, potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los utilicen.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este lunes la venta en todo el país de los medicamentos y productos médicos de las marcas CAFLAB y Caflab Applied Science. Así quedó plasmado en la Disposición 5970/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de dicho organismo, Luis Eduardo Fontana.
La investigación de la Anmat comenzó a partir de la denuncia de una mujer que había comprado por internet un producto con ácido tricloroacético al 30%, promocionado para eliminar verrugas y realizar otros tratamientos sobre la piel. El producto, identificado como “Caflab Applied Science. Ácido Tricloroacético 30%” de 10 mililitros, se ofrecía para tratar verrugas, queratosis y hacer peelings
Según expicó Anmat, en el envase el producto aparecía presentado como una “solución tópica” y se promocionaba para la remoción de verrugas, condilomas, queratosis, tejido hiperplásico y cicatrices, además de peelings sobre piel con acné y piel gruesa.
Por eso mismo, para la Anmat tanto esas indicaciones terapéuticas como su composición y forma de presentación permitían encuadrarlo dentro de la categoría de medicamento.
Durante las tareas de fiscalización también se detectó que en la página web de la firma se ofrecían otros productos, entre ellos tinción de Gram, lugol, safranina, azul de metileno y solución salina fisiológica.
Sin embargo, al revisar sus registros oficiales, Anmat comprobó que Laboratorio CAFLAB no estaba registrado en los rubros de medicamentos, productos médicos, diagnóstico de uso in vitro ni cosméticos.
El Ministerio de Salud bonaerense también informó que no existía ningún establecimiento farmacéutico habilitado como Laboratorio CAFLAB Applied Science y que tampoco estaba autorizado el domicilio declarado por la firma en Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría.
Al no contar con registros ni habilitaciones, la Anmat advirtió que se desconocen las condiciones de fabricación y la composición real de las preparaciones, por lo que no es posible garantizar su eficacia ni su seguridad., por lo que resolvió ordenar la prohibició de la venta en todo el país al tiempo que presentó una denuncia penal.
Durante la investigación, el Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción verificó que las publicaciones en plataformas de venta en línea habían sido dadas de baja. También constató que los perfiles de Instagram y Facebook vinculados a la firma ya no estaban disponibles y solicitó a Tienda Nube que interviniera dentro de sus competencias para evaluar la eventual eliminación del dominio utilizado para comercializar los productos.
Disposición 5970/2026:
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