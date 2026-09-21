La ANMAT prohibió la venta de una serie de productos dermatológicos

Sin embargo, al revisar sus registros oficiales, Anmat comprobó que Laboratorio CAFLAB no estaba registrado en los rubros de medicamentos, productos médicos, diagnóstico de uso in vitro ni cosméticos.

El Ministerio de Salud bonaerense también informó que no existía ningún establecimiento farmacéutico habilitado como Laboratorio CAFLAB Applied Science y que tampoco estaba autorizado el domicilio declarado por la firma en Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría.

Al no contar con registros ni habilitaciones, la Anmat advirtió que se desconocen las condiciones de fabricación y la composición real de las preparaciones, por lo que no es posible garantizar su eficacia ni su seguridad., por lo que resolvió ordenar la prohibició de la venta en todo el país al tiempo que presentó una denuncia penal.

Durante la investigación, el Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción verificó que las publicaciones en plataformas de venta en línea habían sido dadas de baja. También constató que los perfiles de Instagram y Facebook vinculados a la firma ya no estaban disponibles y solicitó a Tienda Nube que interviniera dentro de sus competencias para evaluar la eventual eliminación del dominio utilizado para comercializar los productos.

Disposición 5970/2026: