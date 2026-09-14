La ANMAT prohibió la venta en todo el país de una serie de productos de limpieza
De acuerdo con la Anmat se trata de ptroductos ilegítimos potencialmente perjudiciales para la salud de quienes lo utilicen.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este lunes el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de un desinfectante de superficies de la marca Clean On.
Así quedó plasmado en la Disposición 5730/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de dicho organismo, Luis Eduardo Fontana. De acuerdo con la Anmat la medida se tomío a partor de una investigación que comenzó tras tareas de fiscalización y monitoreo del área de domisanitarios de dicho organismo que recibió denuncias sobre la venta de productos Clean On sin registro vigente.
En el rótulo principal del producto ahora vedado, el envase se presentaba como “desinfectante de superficie”, de uso exclusivo profesional y fabricación argentina. También consignaba como elaboradora a la firma Nolor S.R.L., con domicilio en la localidad bonaerense de Pavón, partido de Exaltación de la Cruz.
El producto había estado registrado ante la Anmat como un desinfectante de superficies de la marca Clean On, bajo el número de Registro Nacional de Productos Domisanitarios (RNPD) 0250001. Sin embargo, el organismo indicó que la etiqueta relevada no coincidía con las que habían sido autorizadas mediante la Disposición Anmat 5224/2023.
Además, las inscripciones de los establecimientos vinculados en el Registro Nacional de Establecimientos Domisanitarios habían sido canceladas.
La autoridad sanitaria remarcó además que la muestra analizada no incluía lote, fecha de elaboración, vencimiento ni dosis de uso, datos requeridos para identificar el producto y conocer sus condiciones de utilización.
Para la Anmat, el desinfectante investigado habría sido elaborado y puesto a la venta por una firma que no era su titular registrada ante el organismo. Por ese motivo, lo consideró un producto ilegítimo y sin inscripción válida.
La Anmat sostuvo que, al desconocerse las condiciones de fabricación y la formulación del producto, no resulta posible garantizar su calidad, seguridad ni eficacia. La prohibición busca evitar la exposición de potenciales usuarios a un domisanitario sin habilitación vigente.
Disposición 5730/2026:
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