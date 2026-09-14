La ANMAT prohibió la venta en todo el país de una serie de productos de limpieza

La autoridad sanitaria remarcó además que la muestra analizada no incluía lote, fecha de elaboración, vencimiento ni dosis de uso, datos requeridos para identificar el producto y conocer sus condiciones de utilización.

Para la Anmat, el desinfectante investigado habría sido elaborado y puesto a la venta por una firma que no era su titular registrada ante el organismo. Por ese motivo, lo consideró un producto ilegítimo y sin inscripción válida.

La Anmat sostuvo que, al desconocerse las condiciones de fabricación y la formulación del producto, no resulta posible garantizar su calidad, seguridad ni eficacia. La prohibición busca evitar la exposición de potenciales usuarios a un domisanitario sin habilitación vigente.

Disposición 5730/2026: