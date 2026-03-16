La Anmat prohibió la venta de una serie de maquillajes infantiles

maquillaje infantil chicos

De acuerdo con la Anmat "se trata de productos cosméticos ilegítimos, para los que no es posible garantizar que hayan sido elaborados bajo las condiciones higiénico-sanitarias pertinentes, y/o hayan sido formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable, y que a su vez no han ingresado al país a través de un importador habilitado y por la vía legal de autorización de importación".