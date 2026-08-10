Sigue la ola de frío polar y el SMN lanzó una alerta amarilla por temperaturas extremas para CABA
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de nivel amarillo para el territorio porteño ante el persistente frío. Qué implica la advertencia.
El riguroso frente polar que atraviesa la región no da tregua y continúa intensificando las condiciones de frío extremo. En este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un alerta amarillo por temperaturas extremas que rige de manera exclusiva para la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con los parámetros oficiales del organismo, el nivel amarillo advierte sobre un "efecto leve a moderado en la salud".
El informe remarca que estas condiciones climáticas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas", por lo que se recomienda extremar los cuidados y mantenerse abrigado ante la persistencia de las heladas.
Si bien se espera un inicio de semana gélido para todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de momento la advertencia es solo para la Capital Federal, que se prepara para un lunes con temperaturas cercanas a los 0 grados.
Frío en Buenos Aires: el pronóstico para lunes y martes
Pese al riguroso alerta emitido por las marcas térmicas, el informe oficial del SMN detalla que el inicio de la semana se presentará con buenas condiciones generales de tiempo, aunque marcado por el rigor del frío matutino.
Para este lunes, la semana en el AMBA arranca con cielo algo nublado y un marcado descenso de la temperatura: la mínima descenderá hasta los 3°C, mientras que la máxima pronosticada no superará los 11°C en el distrito porteño.
En tanto, para el martes, el pronóstico anticipa un arranque de jornada con el cielo despejado durante la madrugada, transitando a parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, para volver a cubrirse de nubes hacia la noche. Las marcas térmicas se mantendrán en la misma sintonía, ubicándose entre una mínima de 3°C y una máxima que alcanzará los 12°C.
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