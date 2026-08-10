Sigue la ola de frío polar y el SMN lanzó una alerta amarilla por temperaturas extremas para CABA

Para este lunes, la semana en el AMBA arranca con cielo algo nublado y un marcado descenso de la temperatura: la mínima descenderá hasta los 3°C, mientras que la máxima pronosticada no superará los 11°C en el distrito porteño.

En tanto, para el martes, el pronóstico anticipa un arranque de jornada con el cielo despejado durante la madrugada, transitando a parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, para volver a cubrirse de nubes hacia la noche. Las marcas térmicas se mantendrán en la misma sintonía, ubicándose entre una mínima de 3°C y una máxima que alcanzará los 12°C.