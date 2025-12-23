Lluvias en Buenos Aires: cambió el pronóstico del SMN y hay malas noticias para Nochebuena
Contra todo informe, el martes sorprendió con lluvias en el AMBA, y el Servicio Meteorológico Nacional ya prevé cómo seguirá el clima en las fiestas.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encontró este martes con lluvias, lo que alarmó a los ciudadanos debido a que el clima inestable regresó justo en la antesala de la Nochebuena y la Navidad, por lo que el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no es para nada alentador para aquellos que pensaban en la "mesa afuera".
El organismo nacional mantenía para este martes sus probabilidades de chaparrones para horas de la tarde, pero mejorando en la noche con cielo mayormente nublado; mientras que las temperaturas estuvieron altas y se hizo sentir el calor: la mínima estuvo en 20 grados mientras que la máxima trepó a 32.
De cara a la primera de las celebraciones de fin de año, el SMN no descarta nuevas precipitaciones para la Ciudad y el conurbano.
¿Lluvias en Nochebuena y Navidad? El clima en el AMBA
Cambió el pronóstico inicial del SMN para el AMBA, y la Nochebuena podría tener nuevas precipitaciones. Para el miércoles 24 de diciembre de Nochebuena podría mantenerse la inestabilidad, con cielo algo nublado en la madrugada y parcialmente nublado desde la mañana, pero con probabilidades de chaparrones en la tarde y lluvias aisladas en la noche.
Para la jornada previa a la Navidad, el termómetro se espera todavía con calor agobiante, ya que las marcas rondarían entre 22 y 33 grados.
En tanto, el jueves 25 de diciembre de Navidad, el organismo anticipa una jornada sin precipitaciones en el AMBA, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 20 y 29 grados.
El cierre de la semana de Navidad tendría cielo entre algo y parcialmente nublado para el viernes; con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que trepará hasta 32, de acuerdo con el SMN.
