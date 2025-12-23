Feriados: todos los fines de semana a largo que habrá en 2026
El calendario 2026 en Argentina ya deja ver feriados y fines de semana largos, ideal para planear viajes, escapadas y organizar la agenda con anticipación.
El calendario de feriados 2026 en Argentina ya está confirmado y trae una agenda cargada de fines de semana largos, ideales para planificar viajes, escapadas o simplemente cortar con la rutina. Con feriados inamovibles y trasladables, el nuevo cronograma permite organizar descansos con anticipación y aprovechar mejor cada pausa del año.
Los fines de semana largo que habrá en 2026
El primer gran descanso llegará temprano con Carnaval, que se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero, formando uno de los fines de semana largos más esperados del año. En abril, habrá otro corte extendido gracias al jueves 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, junto al Viernes Santo, el 3 de abril.
En mayo, el calendario vuelve a dar aire: el 1° de mayo, Día del Trabajador, caerá viernes, y el 25 de mayo será lunes, dos oportunidades ideales para viajes cortos. Más adelante, agosto sumará otro fin de semana largo con el lunes 17, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
La recta final del año concentra los descansos XL. El lunes 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y el viernes 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, ofrecen pausas estratégicas antes de diciembre.
El cierre llega con un clásico: Navidad, que en 2026 cae viernes 25 de diciembre, armando un último fin de semana largo ideal para viajar o arrancar las fiestas sin apuro.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 1 de enero: Año Nuevo.
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario