Feriados: todos los fines de semana a largo que habrá en 2026

Los fines de semana largo que habrá en 2026

El primer gran descanso llegará temprano con Carnaval, que se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero, formando uno de los fines de semana largos más esperados del año. En abril, habrá otro corte extendido gracias al jueves 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, junto al Viernes Santo, el 3 de abril.