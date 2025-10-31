Quién es Andrés Palau, el pastor que encabeza un festival gratuito en el Monumento a la Bandera

Junto a su esposa Wandy, se dedicó a recorrer el mundo para llevar un “mensaje de esperanza” con las premisas de unificar la acción social, la espiritualidad y el servicio comunitario, más allá de los creyentes o de quienes asistan a sus eventos.

A su llegada a Rosario, Palau fue recibido por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encuentro del que también participaron el diputado Walter Ghione y los pastores José Luis Urso, Aldo Martín, Pablo Silvestri y David Sensini.

“Rosario siempre tuvo altos niveles de violencia, pero disminuyó porque se hizo un trabajo en conjunto con instituciones, ONGs e iglesias. Nunca podría venir la solución de acciones individuales”, aseguró Pullaro y destacó el papel de la fe en el proceso de cambio. “Ahí estuvo la mano de Dios para que esto no se desmadre. Lo que sucede aquí es milagroso y debemos seguir por este camino”.

Por su parte, el pastor Pablo Silvestri afirmó: “Hoy se dejó de hablar de Rosario como ciudad de violencia. Lo que Pullaro hizo, de poner a Dios en esto, es parte del milagro”.