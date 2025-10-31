Quién es Andrés Palau, el pastor que encabeza un festival gratuito en el Monumento a la Bandera
El líder religioso llevará a cabo un festival en Rosario, con la presencia de artistas y entrada gratuita.
La ciudad de Rosario será sede este viernes de un mega evento en el Monumento de la Bandera llevado a cabo por el pastor Andrés Palau, quien junto a su esposa Wendy recorren el mundo llevando un mensaje de “esperanza, animando y fortaleciendo a quienes atraviesan tiempos de crisis”. En los últimos días se reunió con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, a quien le expresó su preocupación por las situaciones de inseguridad y violencia que afectan al país.
El evento, llamado “Festival Palau”, se realizará este viernes 31 de octubre y mañana sábado 1 de noviembre en el Monumento a la Bandera, con entrada libre y gratuita. Incluye la presentación en vivo artistas como Manuel Wirtz, Rodrigo Tapari, Rescate, Eva Piccini, Ingrid Rosario y Kive Pavón, entre otros. También habrá traducción simultánea en lengua de señas con el fin de garantizar la inclusión.
El festival tuvo como antesala diversas actividades como acciones de prevención de la violencia y el abuso sexual infantil, prevención y abordaje de adicciones, apoyo en salud mental, programas de alfabetización y educación, trabajo con comunidades originarias, y asistencia a personas en situación de calle.
Quién es el pastor Andrés Palau
Andrés Palau es un reconocido predicador evangelista oriundo de Estados Unidos e hijo del también pastor Luis Palau, fallecido en 2021. Su encuentro con la fe se dio luego de sufrir un accidente aéreo cuando tenía 27 años.
A través su libro “La vida secreta de un necio. El terrible viaje desde la vergüenza a la gracia”, Palau narra su historia de vida, confiesa su experiencia con la dicción a las drogas y el alcohol y revela cómo la fe lo ayudó a superar las adversidades.
Junto a su esposa Wandy, se dedicó a recorrer el mundo para llevar un “mensaje de esperanza” con las premisas de unificar la acción social, la espiritualidad y el servicio comunitario, más allá de los creyentes o de quienes asistan a sus eventos.
A su llegada a Rosario, Palau fue recibido por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encuentro del que también participaron el diputado Walter Ghione y los pastores José Luis Urso, Aldo Martín, Pablo Silvestri y David Sensini.
“Rosario siempre tuvo altos niveles de violencia, pero disminuyó porque se hizo un trabajo en conjunto con instituciones, ONGs e iglesias. Nunca podría venir la solución de acciones individuales”, aseguró Pullaro y destacó el papel de la fe en el proceso de cambio. “Ahí estuvo la mano de Dios para que esto no se desmadre. Lo que sucede aquí es milagroso y debemos seguir por este camino”.
Por su parte, el pastor Pablo Silvestri afirmó: “Hoy se dejó de hablar de Rosario como ciudad de violencia. Lo que Pullaro hizo, de poner a Dios en esto, es parte del milagro”.
