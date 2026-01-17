MinutoUno

Claves y beneficios para la Argentina tras el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

Economía

Argentina ingresa a uno de los mercados más grandes del mundo, accediendo a beneficios que permitirán multiplicar las exportaciones, según estima el Gobierno.

Como ya se informó, este sábado se concretó en Asunción la ceremonia de firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), con la presencia de jefes de Estado y representantes de ambos bloques y la significativa ausencia del principal promotor del convenio comercial: Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras 26 años de negociaciones que tuvieron al mandatario brasileño como eje, con sus marchas y sus contramarchas, los bloques sellaron en la capital de Paraguay la creación de una zona de libre comercio integrada 720 millones de personas; es decir, la más grande del mundo por volumen de consumidores y potencial productivo.

En concreto, el acuerdo representa beneficios económicos para ambas partes en cuanto al volumen y la calidad de las exportaciones e importaciones; especialmente, se prevé que aumenten las exportaciones agropecuarias y de minerales clave desde Sudamérica a la UE, mientras que desde el bloque europeo se esperan productos industriales terminados.

Las claves del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Milei Mercosur

Los principales puntos del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, una vez que sea rarificado por los países miembros de ambos bloques, son:

Aranceles

La UE eliminará aranceles para cerca del 92% de las exportaciones del Mercosur, mientras que otro 7,5% accederá mediante cuotas preferenciales.

Mercados

El tratado consolida al Mercosur como un bloque con mayor peso internacional y amplía su acceso a un mercado de más de 440 millones de consumidores.

Previsibilidad

El acuerdo genera un marco jurídico estable, con reglas claras para las empresas y mayor seguridad para nuevos proyectos, con reglas comunes y previsibilidad comercial.

Compromisos

Incluye compromisos en materia de propiedad intelectual, compras públicas, competencia y desarrollo sostenible, alineando normas comerciales entre ambos bloques.

Beneficios para la Argentina

Exportaciones.jpg

La Unión Europea ya es un socio clave de la Argentina: entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones nacionales al bloque europeo sumaron unos U$S7.921 millones, 3,7% más que en el mismo período del año anterior. De manera que, en volumen, se trata del tercer destino de las exportaciones locales, detrás de Brasil y China.

Con el nuevo acuerdo, desde el Gobierno estiman que se incrementarán las exporaciones de manera significativa, beneficiándose especialmente sectores como el agroindustrial, la energía, la minería (litio y cobre), los hidrocarburos y en menor medida la industria manufacturera.

Las proyecciones oficiales indican que las exportaciones argentinas a la UE podrían crecer hasta un 76% en los primeros cinco años de vigencia del acuerdo y hasta un 122% en un plazo de diez años, con un volumen monetario superior a los U$S19.000 millones en una década.

