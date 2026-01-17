Claves y beneficios para la Argentina tras el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

Mercados

El tratado consolida al Mercosur como un bloque con mayor peso internacional y amplía su acceso a un mercado de más de 440 millones de consumidores.

Previsibilidad

El acuerdo genera un marco jurídico estable, con reglas claras para las empresas y mayor seguridad para nuevos proyectos, con reglas comunes y previsibilidad comercial.

Compromisos

Incluye compromisos en materia de propiedad intelectual, compras públicas, competencia y desarrollo sostenible, alineando normas comerciales entre ambos bloques.

Beneficios para la Argentina

La Unión Europea ya es un socio clave de la Argentina: entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones nacionales al bloque europeo sumaron unos U$S7.921 millones, 3,7% más que en el mismo período del año anterior. De manera que, en volumen, se trata del tercer destino de las exportaciones locales, detrás de Brasil y China.

Con el nuevo acuerdo, desde el Gobierno estiman que se incrementarán las exporaciones de manera significativa, beneficiándose especialmente sectores como el agroindustrial, la energía, la minería (litio y cobre), los hidrocarburos y en menor medida la industria manufacturera.

Las proyecciones oficiales indican que las exportaciones argentinas a la UE podrían crecer hasta un 76% en los primeros cinco años de vigencia del acuerdo y hasta un 122% en un plazo de diez años, con un volumen monetario superior a los U$S19.000 millones en una década.