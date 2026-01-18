Descubrí Mendoza: el destino cuyano que deslumbra por sus colores y paisajes
Cuando se habla de paisajes de ensueño en Argentina, la Patagonia suele ocupar el primer lugar. Sin embargo, la provincia de Mendoza guarda un rincón natural poco conocido que sorprende por su belleza.
Entre montañas imponentes, aguas de tonos turquesa y una vegetación que contrasta con el paisaje cordillerano, este destino se presenta como un verdadero oasis escondido, ideal para quienes buscan escapadas distintas, lejos de las multitudes y en pleno contacto con la naturaleza.
Quienes llegan hasta este lugar coinciden en algo: la paz que se respira y los colores del entorno lo convierten en uno de los sitios más impactantes del sur mendocino, al punto de ser comparado con paisajes patagónicos.
Qué se puede hacer en Laguna de la Niña Encantada
La Laguna de la Niña Encantada es ideal para disfrutar de actividades tranquilas y contemplativas. Entre las principales opciones se destacan:
-
Caminatas y senderismo alrededor de la laguna para apreciar sus distintos tonos según la luz del día
Fotografía paisajística, ya que el entorno ofrece postales únicas en cualquier época del año
Descanso y contemplación, aprovechando el silencio y la calma del lugar
Observación del entorno natural, con montañas, formaciones rocosas y vegetación autóctona
Además de su belleza natural, la laguna está rodeada de leyendas y relatos locales que le aportan un atractivo cultural y místico muy particular.
Dónde queda Laguna de la Niña Encantada
La Laguna de la Niña Encantada se encuentra en el departamento de Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza, en plena Cordillera de los Andes. Su ubicación la convierte en un destino perfecto para combinar con otros puntos turísticos de la zona.
A simple vista, muchos visitantes la asocian con paisajes típicos de la Patagonia debido a sus aguas cristalinas, montañas imponentes y colores vibrantes, aunque se trata de uno de los secretos mejor guardados del territorio mendocino.
Cómo llegar a Laguna de la Niña Encantada
El acceso es sencillo y se puede realizar en vehículo particular:
-
Se debe tomar la Ruta Provincial 222
-
Pasar por la localidad de Los Molles
-
Continuar aproximadamente 15 minutos hasta llegar al destino
La laguna se encuentra a menos de 40 minutos de Las Leñas, lo que la convierte en una escapada ideal para quienes visitan ese centro turístico y desean descubrir un rincón natural único de Mendoza.
Te puede interesar
Dejá tu comentario