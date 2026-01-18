Descubrí Mendoza: el destino cuyano que deslumbra por sus colores y paisajes

A simple vista, muchos visitantes la asocian con paisajes típicos de la Patagonia debido a sus aguas cristalinas, montañas imponentes y colores vibrantes, aunque se trata de uno de los secretos mejor guardados del territorio mendocino.

Cómo llegar a Laguna de la Niña Encantada

El acceso es sencillo y se puede realizar en vehículo particular:

Se debe tomar la Ruta Provincial 222

Pasar por la localidad de Los Molles

Continuar aproximadamente 15 minutos hasta llegar al destino

La laguna se encuentra a menos de 40 minutos de Las Leñas, lo que la convierte en una escapada ideal para quienes visitan ese centro turístico y desean descubrir un rincón natural único de Mendoza.