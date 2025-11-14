La carta de Junior Benítez desde prisión que reavivó tensiones con la familia de su expareja

junior benitez.jpg

La respuesta de la familia fue inmediata. El abogado Rodrigo Tripolone confirmó a NA que denunciarán al ex jugador y a quienes integran su defensa porque, según sus palabras, “está haciendo cosas terribles”. El letrado amplió su postura al afirmar: “Vamos a denunciar porque arremete contra la familia Ayala, que son víctimas y Benítez fue condenado. Dice la abogada que era inocente. No sabe que era la segunda condena, porque tuvo una primera en suspenso, y la segunda, de cumplimiento efectivo, sumando ambas penas”.

El caso, que ya tenía un alto nivel de sensibilidad pública, vuelve ahora a intensificarse con la difusión de esta carta. La querella insiste en que el proceso judicial debe avanzar sin presiones ni mensajes que puedan reinterpretar el rol del acusado. Mientras tanto, Benítez enfrenta un panorama judicial complejo, con antecedentes previos y un juicio que será clave para determinar responsabilidades en un hecho que conmocionó a la opinión pública.