La carta de Junior Benítez desde prisión que reavivó tensiones con la familia de su expareja
El ex jugador, que afrontará un juicio por instigación al suicidio en contexto de violencia de género, difundió una misiva en la que reafirmó su inocencia.
La situación judicial de Junior Benítez volvió a estar en el centro de la escena luego de que el exfutbolista difundiera una carta escrita desde la cárcel, donde se encuentra detenido mientras espera el inicio del juicio por la muerte de su ex pareja, Anabelia Ayala.
El escrito, redactado a mano y enviado desde el penal, reactivó la tensión con la familia de la joven, que anunció que lo denunciará nuevamente por declaraciones que consideran ofensivas y revictimizantes. Según confirmaron desde la querella, las palabras del exjugador representan un intento de instalar una versión falsa de los hechos y atacar a quienes buscan justicia.
La carta comienza con una frase que Benítez eligió para explicar su silencio: “Durante mucho tiempo elegí el silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque necesitaba comprender y ordenar lo vivido”.
En el texto, el ex futbolista de Boca insiste en su inocencia y afirma: “Quiero decir con total claridad que soy inocente, que la intención jamás instigué a nadie al suicidio ni tuve de causar daño. Lamento profundamente el dolor que todo que este proceso generó, pero también debo expresar que he sido víctima de una situación muy dura (en lo personal, familiar y social) donde se me señaló, condenó públicamente con mentiras, sin pruebas, solventes y dichos que se contradicen”.
Además, sostuvo que la relación con Anabelia estuvo marcada por dificultades emocionales y que “nunca ejercí violencia. Al contrario, siempre intenté acompañar, ayudar y contener”. Explicó también que continúa realizando un tratamiento psicológico mediante videollamadas y que ese espacio le permitió reflexionar sobre la complejidad del vínculo que mantuvieron.
La respuesta de la familia fue inmediata. El abogado Rodrigo Tripolone confirmó a NA que denunciarán al ex jugador y a quienes integran su defensa porque, según sus palabras, “está haciendo cosas terribles”. El letrado amplió su postura al afirmar: “Vamos a denunciar porque arremete contra la familia Ayala, que son víctimas y Benítez fue condenado. Dice la abogada que era inocente. No sabe que era la segunda condena, porque tuvo una primera en suspenso, y la segunda, de cumplimiento efectivo, sumando ambas penas”.
El caso, que ya tenía un alto nivel de sensibilidad pública, vuelve ahora a intensificarse con la difusión de esta carta. La querella insiste en que el proceso judicial debe avanzar sin presiones ni mensajes que puedan reinterpretar el rol del acusado. Mientras tanto, Benítez enfrenta un panorama judicial complejo, con antecedentes previos y un juicio que será clave para determinar responsabilidades en un hecho que conmocionó a la opinión pública.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario