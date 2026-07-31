Alerta naranja por tormentas severas en el AMBA: lluvias fuertes, ráfagas de más de 90 km/h y granizo
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó advertencias para este viernes, a la espera de un temporal importante en el AMBA y otras zonas.
El veranito invernal y el clima apacible tienen las horas contadas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta de nivel amarillo y naranja por tormentas fuertes y severas que afectarán a gran parte del país durante este viernes, marcando un brusco quiebre en las condiciones meteorológicas.
El fenómeno crítico se concentrará especialmente hacia la tarde y la noche, momento en el que el mal tiempo ganará máxima intensidad y pondrá en riesgo a varias regiones, con especial foco en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Alerta por tormentas fuertes: qué dice el informe
El organismo oficial detalló cómo impactará el temporal a lo largo de la jornada, dividiendo la advertencia en dos etapas:
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Nivel amarillo (tarde): El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente severas. Estas se verán acompañadas por fuertes ráfagas, caída de granizo, lluvias abundantes en cortos períodos e intensa actividad eléctrica. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que podrían ser superados de forma puntual.
Nivel naranja (noche): El escenario se complejizará aún más al caer el sol. Las tormentas aisladas pasarán a ser severas y estarán acompañadas por precipitaciones intensas, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y una fuerte actividad eléctrica. En este tramo, los acumulados de agua treparán entre 40 y 80 mm, con marcas que también podrían superarse de manera local.
Zonas afectadas por el temporal
El sistema de alertas del SMN abarca a múltiples provincias, diferenciando la gravedad del fenómeno según la región:
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Bajo alerta naranja y amarilla: Rige de forma directa para el AMBA, zonas del centro y la costa bonaerense, y se extiende hacia el sur de Entre Ríos.
Bajo alerta amarilla: La advertencia rige también para el resto de la provincia de Buenos Aires, parte de Santa Fe, La Pampa, Córdoba y Santiago del Estero.
Se recomienda a la población evitar circular por la calle innecesariamente, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse resguardada ante la inminente llegada de los fenómenos severos.
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