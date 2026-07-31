Alerta naranja por tormentas severas en el AMBA: lluvias fuertes, ráfagas de más de 90 km/h y granizo

Nivel amarillo (tarde): El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente severas. Estas se verán acompañadas por fuertes ráfagas, caída de granizo, lluvias abundantes en cortos períodos e intensa actividad eléctrica . Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm , que podrían ser superados de forma puntual.

Nivel naranja (noche): El escenario se complejizará aún más al caer el sol. Las tormentas aisladas pasarán a ser severas y estarán acompañadas por precipitaciones intensas, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y una fuerte actividad eléctrica. En este tramo, los acumulados de agua treparán entre 40 y 80 mm, con marcas que también podrían superarse de manera local.