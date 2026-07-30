A qué hora llueve hoy en el AMBA: el pronóstico minuto a minuto

Viernes por la mañana: El cielo se presentará mayormente nublado y comenzarán las primeras probabilidades de tormentas aisladas.

Viernes por la tarde y noche: Las marcas térmicas oscilarán entre los 14°C y 21°C, momento en el que el mal tiempo se intensificará y las tormentas pasarán a ser fuertes.

Sábado de madrugada: El punto crítico de las precipitaciones se registrará durante las primeras horas de la madrugada, con persistencia de tormentas fuertes.

Sábado por la mañana: Las condiciones desmejoradas continuarán con la caída de chaparrones.