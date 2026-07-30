A qué hora llueve hoy en el AMBA: el pronóstico minuto a minuto
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una inminente llegada de las lluvias y tormentas al AMBA. Qué dice el informe.
Se termina la tregua de clima primaveral y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un brusco cambio de tiempo, con el inminente regreso de las lluvias y hasta tormentas fuertes, y una seguidilla de precipitaciones que podría extenderse por casi dos días enteros.
Tras una jornada de jueves con buenas condiciones y temperaturas agradables que acompañaron el cierre de las vacaciones de invierno, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre la llegada de casi 48 horas de inestabilidad y tormentas, algunas de las cuales podría tornarse muy fuertes.
Hora por hora: cuándo empiezan las lluvias en Buenos Aires
El giro en las condiciones meteorológicas se sentirá de manera inminente en la antesala del fin de semana, de acuerdo con el SMN:
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Viernes por la mañana: El cielo se presentará mayormente nublado y comenzarán las primeras probabilidades de tormentas aisladas.
Viernes por la tarde y noche: Las marcas térmicas oscilarán entre los 14°C y 21°C, momento en el que el mal tiempo se intensificará y las tormentas pasarán a ser fuertes.
Sábado de madrugada: El punto crítico de las precipitaciones se registrará durante las primeras horas de la madrugada, con persistencia de tormentas fuertes.
Sábado por la mañana: Las condiciones desmejoradas continuarán con la caída de chaparrones.
Sábado por la tarde y noche: El tiempo comenzará a dar tregua, mejorando de forma paulatina con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 13°C y 19°C.
Cómo seguirá el clima el resto del fin de semana
Para el domingo, el panorama cambiará por completo: se espera una jornada de buen clima, con cielo mayormente nublado y un descenso de temperatura que dejará una mínima de 10°C y una máxima de 15°C.
En tanto, el inicio de la nueva semana mantendrá condiciones estables, con registros agradables que rondarán entre los 12°C y 17°C.
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