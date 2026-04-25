La confesión del acusado por el femicidio en el country de Salta: "Tengo que pagar, soy el responsable"

Sobre la relación con la víctima, Figueroa describió: “Con Mer tuvimos una historia muy linda. Se dijeron muchas cosas acá, pero nuestro matrimonio tuvo muchos momentos lindos”. Y continuó: “Hoy parece todo oscuro, pero en verdad tuvimos momentos lindos. Siempre buscamos a nuestros hijos. Mer fue una buena madre, una buena mujer”.

A pesar de esto, el acusado reconoció su responsabilidad ante el tribunal: “Ya estoy pagando, estoy en un lugar impensado para mí, nunca pensé terminar en un lugar así. Me estoy haciendo responsable. Nunca quise evadir esa responsabilidad. Yo tengo que pagar, yo soy el responsable”.

crimen country salta La mujer fue encontrada sin vida en el automóvil. Foto: El Tribuno.

Antes de romper en llanto, Figueroa cerró su exposición con un deseo de paz entre ambas familias: “Rezo todos los días por Mercedes Kvedaras, por la familia Kvedaras, por sus hijitos, para que puedan sanar".

En esa misma línea, señaló: “Sé que están todos lastimados y pido que Dios reencuentre a las dos familias, que tengan paz, amor y sabiduría”.

Tras sus palabras, los jueces dispusieron un cuarto intermedio. El juicio continuará en los próximos días con nuevas declaraciones y la presentación de pruebas en la causa que investiga el femicidio de Mercedes Kvedaras, ocurrido en el barrio privado El Tipal.

El crimen de Mercedes Kvedaras: cómo fue el hallazgo

La mañana del 4 de agosto de 2023, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Mercedes Kvedaras y a su esposo, José Figueroa, lesionado en el auto familiar. La familia de la víctima había comenzado a buscarla, luego de que descubrieran que los hijos de la pareja se habían quedado solos en la casa que el matrimonio compartía en el barrio privado El Tipal.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el hallazgo se produjo cuando un amigo del propietario del automóvil acudió al barrio privado luego de recibir un mensaje de WhatsApp enviado por Figueroa, en el que este confesaba: “No podía con esto”. La intervención del allegado y la rápida acción de las autoridades permitieron encontrar el vehículo y a ambos ocupantes.

Mientras que la mujer ya no presentaba signos vitales, el hombre presentaba algunos cortes que les hicieron sospechar que había atentado contra su vida. Por este motivo, el acusado fue trasladado de urgencia a un hospital local, en donde permaneció internado un día tras comprobarse que las heridas no eran de gravedad.

Figueroa fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció internado un día al comprobarse que las heridas no eran graves.

La investigación determinó que la muerte de Mercedes Kvedaras fue violenta. El informe oficial descartó tanto el accidente como el uso de un arma blanca como causa principal.

Según la autopsia, la víctima presentaba heridas superficiales en la parte baja de la espalda provocadas por un arma blanca, raspaduras en las rodillas, un golpe brutal en el rostro y la cabeza, y finalmente, ahorcamiento.

Estos elementos configuraron el cuadro lesivo que llevó a la justicia a investigar el caso como un presunto femicidio.