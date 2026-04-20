Vacaciones en Salta: el pueblo conocido por sus artesanos teleros y sus artesanías
En el corazón de los Valles Calchaquíes se esconde un pueblo que combina historia, cultura y paisajes únicos. Con una fuerte tradición artesanal y rincones llenos de encanto, es una opción ideal para quienes buscan una escapada diferente en el norte argentino.
La provincia de Salta es uno de los destinos más elegidos del país gracias a su diversidad de paisajes, su gastronomía y su riqueza cultural. Sin embargo, más allá de los circuitos turísticos clásicos, existen pequeños pueblos que sorprenden por su autenticidad.
Uno de ellos es una localidad que se ganó el reconocimiento por su tradición textil y su entorno natural. Ubicado en medio de los Valles Calchaquíes, este destino combina historia, naturaleza y cultura viva, ideal para quienes buscan una experiencia distinta.
Conocido como la “Cuna del Poncho Salteño”, este pueblo mantiene técnicas ancestrales que pasan de generación en generación, convirtiéndose en un punto clave para el turismo cultural.
Qué se puede hacer en Seclantás
Uno de los principales atractivos de Seclantás es el famoso Camino de los Artesanos, donde los visitantes pueden ver de cerca cómo se elaboran ponchos, mantas y ruanas con lana de llama y oveja utilizando telares tradicionales.
Además, el pueblo invita a recorrer sus calles tranquilas, con casas de arquitectura antigua y construcciones que conservan el estilo colonial. Entre los puntos destacados se encuentran:
- La Iglesia Nuestra Señora del Carmen, con gran valor histórico
- La plaza principal, escenario de hechos vinculados a la independencia
- El Cerro del Vía Crucis, ideal para caminatas con vistas panorámicas
Para los amantes de la naturaleza, hay lugares imperdibles como las Cuevas de Acsibi, un cañón rojizo esculpido por el paso del tiempo, y la Laguna de Brealito, ubicada a más de 2.000 metros de altura, famosa por sus cambios de color según la luz del sol.
La experiencia se completa con su gastronomía regional: empanadas, tamales, humita y vinos artesanales que reflejan la identidad del norte argentino.
Dónde queda Seclantás
Seclantás se encuentra en el departamento Molinos, a unos 170 kilómetros de la capital de Salta. Está emplazado en pleno corazón de los Valles Calchaquíes, una de las regiones más impactantes del norte del país.
Su ubicación estratégica lo convierte en un destino ideal para quienes desean explorar la zona y descubrir paisajes únicos, lejos de las multitudes.
Cómo llegar a Seclantás
Para llegar a Seclantás desde la capital provincial, se debe tomar la Ruta Nacional 68 hasta El Carril y luego continuar por la Ruta Provincial 33, atravesando el Parque Nacional Los Cardones.
El recorrido sigue por la Ruta Provincial 42 y la Ruta Nacional 40, cruzando el río Calchaquí hasta llegar al destino. Aunque el trayecto puede presentar algunas dificultades propias de los caminos del norte, el viaje se convierte en una experiencia en sí misma, con paisajes que acompañan cada kilómetro.
En definitiva, este pueblo salteño es una joya escondida que combina tradición, naturaleza y tranquilidad, perfecta para una escapada inolvidable.
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