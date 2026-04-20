Vacaciones en Salta: el pueblo conocido por sus artesanos teleros y sus artesanías

La Iglesia Nuestra Señora del Carmen, con gran valor histórico

La plaza principal, escenario de hechos vinculados a la independencia

El Cerro del Vía Crucis, ideal para caminatas con vistas panorámicas

Para los amantes de la naturaleza, hay lugares imperdibles como las Cuevas de Acsibi, un cañón rojizo esculpido por el paso del tiempo, y la Laguna de Brealito, ubicada a más de 2.000 metros de altura, famosa por sus cambios de color según la luz del sol.

La experiencia se completa con su gastronomía regional: empanadas, tamales, humita y vinos artesanales que reflejan la identidad del norte argentino.

Dónde queda Seclantás

Seclantás se encuentra en el departamento Molinos, a unos 170 kilómetros de la capital de Salta. Está emplazado en pleno corazón de los Valles Calchaquíes, una de las regiones más impactantes del norte del país.

Su ubicación estratégica lo convierte en un destino ideal para quienes desean explorar la zona y descubrir paisajes únicos, lejos de las multitudes.

Cómo llegar a Seclantás

Para llegar a Seclantás desde la capital provincial, se debe tomar la Ruta Nacional 68 hasta El Carril y luego continuar por la Ruta Provincial 33, atravesando el Parque Nacional Los Cardones.

El recorrido sigue por la Ruta Provincial 42 y la Ruta Nacional 40, cruzando el río Calchaquí hasta llegar al destino. Aunque el trayecto puede presentar algunas dificultades propias de los caminos del norte, el viaje se convierte en una experiencia en sí misma, con paisajes que acompañan cada kilómetro.

En definitiva, este pueblo salteño es una joya escondida que combina tradición, naturaleza y tranquilidad, perfecta para una escapada inolvidable.