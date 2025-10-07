Cayó una banda que le robó millones de pesos a un empresario en Balvanera

Según las pesquisas, la banda estaba compuesta por al menos cuatro personas que utilizaron dos automóviles Citroën sin patente para seguir al empresario desde una reunión en Palermo hasta Balvanera. El análisis de cámaras de seguridad permitió reconstruir los movimientos previos al asalto e identificar a los sospechosos.

Con la información recabada, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42, a cargo de la doctora Ángeles Mariana Gómez Maiorano, ordenó tres allanamientos en coordinación con los Juzgados de Garantías N° 2 de Morón y N° 2 de Lanús.

En Caballito fue detenido uno de los sospechosos, presunto conductor de uno de los autos, en donde se secuestraron cuatro celulares —dos de ellos iPhone 16—, un anillo, una cadena, dos dijes, 600 dólares y un Fiat Uno.

Otro de los procedimientos se realizó en Merlo, donde fue detenido otro integrante de la banda. En la vivienda se hallaron cuatro radios de comunicación Motorola con cargadores, cuatro celulares, cinco cartuchos de escopeta calibre 32, 413 dólares y una camioneta Volkswagen Amarok.



En Lanús se concretó el tercer allanamiento, en el que se incautaron tres teléfonos celulares. El sospechoso vinculado a esa vivienda no fue encontrado y continúa prófugo.

En los operativos participaron detectives de la DIC3 junto a efectivos de las comisarías 2ª de Lanús y 1ª de Merlo.