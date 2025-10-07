Voraz incendio en un edificio de Barracas dejó al menos nueve heridos

Entre los pacientes, siete fueron atendidos en el lugar del hecho, mientras que la menor y un hombre mayor de edad tuvieron que ser trasladados al Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, ubicado a pocas cuadras del siniestro, según especificaron las fuentes consultadas por minutouno.com.

incendio barracas

Varios videos grabados en el lugar mostraban una columna de humo blanco saliendo por el balcón del cuarto piso mientras los bomberos combatían las llamas.

incendio barracas

Minutos antes de las 11, se puso fin al operativo luego de que Bomberos de la Ciudad dominaran el fuego en el departamento, mientras mantenían a resguardo a vecinos en la terraza, según detalló Néstor Nicolás, subsecretario de Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Efectivos de la Policía de la Ciudad también trabajaron en el operativo montado a causa del siniestro para colaborar con el desvío vehicular en la zona. A causa del despliegue de las unidades de emergencia, la Avenida Caseros permanecía cortada al tránsito en ambas manos entre Piedras y Chacabuco para facilitar el trabajo de Bomberos y del SAME.

incendio barracas