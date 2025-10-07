Voraz incendio en un edificio de Barracas dejó al menos nueve heridos
Varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad y personal del SAME trabajaron en el lugar para asistir a los damnificados. Dos personas tuvieron que ser trasladadas.
Nueve personas tuvieron que ser asistidas a causa de incendio se desarrolló este martes por la mañana en un edificio ubicado en el barrio porteño de Barracas. De los damnificados, dos tuvieron que ser trasladados al Hospital Argerich, entre ellos, una menor.
El siniestro se desató en horas de la mañana en un departamento del 4° piso de un edificio ubicado en Avenida Caseros al 700, entre las calles Chacabuco y Piedras.
Por el incendio, varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad y trece móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), incluidas ambulancias y motos, se dirigieron al lugar minutos después de las 10.30, tras recibir un llamado de alerta.
Hasta el momento, desde el SAME confirmaron que nueve personas tuvieron que ser asistidas a causa del incendio, entre ellas una menor.
Entre los pacientes, siete fueron atendidos en el lugar del hecho, mientras que la menor y un hombre mayor de edad tuvieron que ser trasladados al Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, ubicado a pocas cuadras del siniestro, según especificaron las fuentes consultadas por minutouno.com.
Varios videos grabados en el lugar mostraban una columna de humo blanco saliendo por el balcón del cuarto piso mientras los bomberos combatían las llamas.
Minutos antes de las 11, se puso fin al operativo luego de que Bomberos de la Ciudad dominaran el fuego en el departamento, mientras mantenían a resguardo a vecinos en la terraza, según detalló Néstor Nicolás, subsecretario de Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Efectivos de la Policía de la Ciudad también trabajaron en el operativo montado a causa del siniestro para colaborar con el desvío vehicular en la zona. A causa del despliegue de las unidades de emergencia, la Avenida Caseros permanecía cortada al tránsito en ambas manos entre Piedras y Chacabuco para facilitar el trabajo de Bomberos y del SAME.
