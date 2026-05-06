La cuenta regresiva para el próximo feriado: cuándo será y cuántos quedan en el año

Sábado 23 de mayo

Domingo 24 de mayo

Lunes 25 de mayo

Durante esta fecha, muchas familias aprovechan para preparar comidas típicas como locro, empanadas o pastelitos, ya que el feriado tiene un fuerte componente histórico y cultural.

Calendario de feriados 2026

Después del 25 de mayo, todavía quedan varias fechas de descanso en el año:

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos

Día no laborable con fines turísticos Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Día de la Soberanía Nacional Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos

Día no laborable con fines turísticos Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad

En total, el calendario todavía ofrece varias oportunidades para descansar, viajar o planificar escapadas antes de que termine 2026.