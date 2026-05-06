La cuenta regresiva para el próximo feriado: cuándo será y cuántos quedan en el año
Después del feriado por el Día del Trabajador, el calendario nacional vuelve a marcar una fecha clave para descansar y planificar una escapada.
Tras el fin de semana largo del 1° de mayo, muchos argentinos ya empezaron a mirar el calendario para saber cuándo será el próximo descanso. La buena noticia es que mayo todavía tiene una fecha patria muy importante que permitirá disfrutar de otro fin de semana largo.
El próximo feriado nacional será el lunes 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo. Al caer lunes, se formará un descanso de tres días, ideal para organizar una escapada corta, reunirse en familia o simplemente cortar con la rutina.
Esta fecha es una de las más relevantes de la historia argentina, ya que recuerda la conformación de la Primera Junta de Gobierno en 1810, uno de los acontecimientos centrales del proceso que años más tarde derivaría en la independencia nacional.
Cuándo es el próximo feriado
El próximo feriado será el lunes 25 de mayo de 2026. Al tratarse de un feriado nacional inamovible, no se traslada y se mantiene fijo en el calendario.
El descanso quedará conformado de la siguiente manera:
- Sábado 23 de mayo
- Domingo 24 de mayo
- Lunes 25 de mayo
Durante esta fecha, muchas familias aprovechan para preparar comidas típicas como locro, empanadas o pastelitos, ya que el feriado tiene un fuerte componente histórico y cultural.
Calendario de feriados 2026
Después del 25 de mayo, todavía quedan varias fechas de descanso en el año:
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
En total, el calendario todavía ofrece varias oportunidades para descansar, viajar o planificar escapadas antes de que termine 2026.
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