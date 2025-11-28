Lo que se sabe sobre el 8 de diciembre: ¿habrá feriado o no?
La duda se repite incluso entre quienes consultan el cronograma oficial, ya que la fecha combina tradición religiosa con la expectativa de un fin de semana largo.
A medida que el calendario 2025 entra en sus últimas semanas, una pregunta vuelve a instalarse —como todos los años— entre los trabajadores, estudiantes y buscadores de escapadas ¿el 8 de diciembre será feriado o día no laborable en Argentina? Lo cierto es que el Gobierno nacional ya definió su estatus dentro del calendario oficial, algo que impacta directamente en el descanso, la actividad comercial y las oportunidades para viajar en la previa de Navidad.
Qué pasará con el 8 de diciembre
El Gobierno confirmó que el lunes 8 de diciembre de 2025 será feriado nacional inamovible, tal como establece el calendario oficial vigente. Esto significa que no es un día no laborable, sino un feriado obligatorio para todos los sectores del país, con las condiciones de pago previstas en la Ley de Contrato de Trabajo.
La fecha, que se conmemora cada año por la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, mantiene su carácter histórico y religioso inalterable. Este dogma católico —proclamado en 1854 por el Papa Pío IX— dio origen a una de las celebraciones más arraigadas en el calendario argentino.
Además del componente litúrgico, el 8 de diciembre forma parte de una tradición cultural extendida de norte a sur: armar el árbol de Navidad ese mismo día, una costumbre que marca el inicio simbólico de la temporada festiva.
En paralelo, distintas provincias viven la fecha con actividades propias. Uno de los eventos más representativos es la Fiesta de la Virgen del Valle en Catamarca, que convoca miles de fieles entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre. Fuera del país, otras naciones también celebran: Colombia ilumina la “noche de velas” el 7 de diciembre y Paraguay organiza cada año su multitudinaria peregrinación a Caacupé.
Feriado vs. día no laborable: qué implica para los trabajadores
La diferencia es central y está regulada por la Ley de Contrato de Trabajo:
-
Feriado nacional: si se trabaja, corresponde pago doble, como en un domingo obligatorio.
Día no laborable: la actividad depende del empleador; si se trabaja, se abona salario simple.
Al tratarse de un feriado inamovible, el 8 de diciembre tendrá las condiciones laborales especiales que rigen para estas jornadas. Lo mismo ocurrirá con el feriado de Navidad, que en 2025 cae jueves 25 de diciembre.
Calendario de feriados 2026
Aunque 2025 ya está prácticamente definido, muchos trabajadores y turistas comenzaron a consultar también por la organización del año siguiente. El calendario 2026 mantiene su estructura tradicional, con feriados inamovibles, trasladables y días no laborables.
Entre los inamovibles ya confirmados figuran:
-
1 de enero: Año Nuevo
24 de marzo: Día de la Memoria
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas
1 de mayo: Día del Trabajador
25 de mayo: Revolución de Mayo
20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
9 de julio: Día de la Independencia
8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
25 de diciembre: Navidad
A ellos se sumarán los feriados trasladables por fechas históricas y los días no laborables por celebraciones religiosas. Con la publicación del cronograma oficial completo, se confirmarán también los fines de semana largos y los potenciales “puentes” turísticos.
