Lo que se sabe sobre el 8 de diciembre: ¿habrá feriado o no?

Feriado vs. día no laborable: qué implica para los trabajadores

La diferencia es central y está regulada por la Ley de Contrato de Trabajo:

Feriado nacional: si se trabaja, corresponde pago doble , como en un domingo obligatorio.

Día no laborable: la actividad depende del empleador; si se trabaja, se abona salario simple.

Al tratarse de un feriado inamovible, el 8 de diciembre tendrá las condiciones laborales especiales que rigen para estas jornadas. Lo mismo ocurrirá con el feriado de Navidad, que en 2025 cae jueves 25 de diciembre.

Calendario de feriados 2026

Aunque 2025 ya está prácticamente definido, muchos trabajadores y turistas comenzaron a consultar también por la organización del año siguiente. El calendario 2026 mantiene su estructura tradicional, con feriados inamovibles, trasladables y días no laborables.

Entre los inamovibles ya confirmados figuran:

1 de enero: Año Nuevo

24 de marzo: Día de la Memoria

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

A ellos se sumarán los feriados trasladables por fechas históricas y los días no laborables por celebraciones religiosas. Con la publicación del cronograma oficial completo, se confirmarán también los fines de semana largos y los potenciales “puentes” turísticos.