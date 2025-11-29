Los feriados y fines de semana largo que quedan en el 2025
Quedan muy pocos días libres en el calendario 2025, mientras que el 2026 ya asoma con tres fines de semana largos que prometen alivio y escapadas.
Con el año llegando a su fin, muchas personas revisan los feriados que quedan para saber si todavía pueden armar un fin de semana largo antes de que termine 2025. La buena noticia es que aún restan dos jornadas oficiales dentro del calendario publicado por el Gobierno.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo ya avanza en la organización del calendario 2026. Con el decreto 614/2025, firmado por el presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, se actualizó el esquema de feriados trasladables pensando en el año próximo.
Los feriados que restan en 2025
Según la información publicada en el sitio oficial del Gobierno argentino, el calendario de feriados de 2025 marca que las dos últimas fechas disponibles serán el 8 de diciembre, por la Inmaculada Concepción de María, y el 25 de diciembre, Navidad.
A esto se suma que muchas empresas suelen otorgar asueto los días 24 y 31 de diciembre por las celebraciones de fin de año. En otros casos, se aplican modalidades más flexibles, como permitir home office o reducir la jornada laboral para facilitar la organización de las fiestas.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 1 de enero: Año Nuevo.
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
